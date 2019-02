Avi ei myöntänyt höllennyksiä Vapon turvetuotantoon Kinnulan Vehkanevalle

Aluehallintovirasto Avi ei myöntänyt Vapolle lievennyksiä Kinnulan Vehkanevan turvetuotannon päästömääräyksiin. Avi piti nykyisen ympäristöluvan mukaiset päästörajat kiintoaineen, fosforin ja typen osalta ennallaan. Sen sijaan Avi asetti pintavalutuskentän vähimmäispuhdistusteholle vaihtoehtoiset enimmäispitoisuusraja-arvot osittain Vapon hakemuksen mukaisesti.

Vapo oli hakenut lievennyksiä ympäristöluvassa asetettuihin päästöihin, sillä sen mukaan puhdistustehoihin ei ole mahdollista päästä luvassa hyväksytyillä puhdistusmenetelmillä.

Avin mukaan nyt asetetut pitoisuusraja-arvot eivät aiheuta alapuoliselle vesistölle merkittävän pilaantumisen vaaraa.

Muuan muassa ranta-asukkaat, Kinnulan kunta, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ovat vastustaneet lupaehtojen lieventämistä, sillä turvetuotannon jatkumisen on arvioitu heikentävän alapuolisien vesistön tilaa entisestään. Kunnan vaatimaan katselmukseen Avi ei nähnyt aihetta.

Viranomaisten mukaan tuotantoalueen alapuolinen vesistö on veden laadultaan rehevää. Ylä- ja Ala-Jäpällä on todettu leväkukintoja. Matkusjoki on luokiteltu tyydyttävään tilaan ja on riski, että Ylä- ja Ala-Jäpän hyvä tila heikkenee.

Avin ratkaisussa todetaan, että asetetut käsittelyvaatimukset ovat tiukemmat kuin Vehkanevan pintavalutuskentillä 1 ja 2 on vuosikeskiarvoina vuosina 2015 ja 2016 saavutettu. Sen takia käsittelyvaatimukset tulevat voimaan vasta vuoden 2 022 alusta lähtien. Siten Vapolla on aikaa tarvittaessa tehostaa vesienkäsittelyä nykyisestä. Tuotannossa Vehkanevalla on 205 hehtaaria ja turpeennosto siellä kestää vielä yli 20 vuotta. Avin päätökseen on mahdollista hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.