Avi joutunut ohjeistamaan myös Keski-Suomen kuntia vuokratyöläisten käytöstä sosiaalityössä – tällä hetkellä tilanne on hyvä

Jyväskylässä on sen verran hyvä tilanne, ettei kaupunki käytä sosiaalityössä lainkaan vuokratyövoimaa.

– Vuokratyövoimaa ei käytetä missään Jyväskylän sosiaalityön viranhaltijatehtävissä, johtava sosiaalityöntekijä Saara Keränen vahvistaa.

Aluehallintoviraston ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander toteaa, että myös muualla Keski-Suomessa on tällä hetkellä varsin hyvä tilanne. Lakia noudatetaan ja vuokratyövoimaa ei Mäkiharju-Branderin mukaan tällä hetkellä juurikaan käytetä. Asia ei kuitenkaan aina ole ollut näin. Aluehallintovirasto on joutunut viime vuosina ohjeistamaan kuntia myös Keski-Suomessa, sillä vuokratyöläisiin on monessakin paikassa sosiaalitoimessa turvauduttu.

– Nämä yleensä ovat liittyneet tilanteisiin, jolloin kunnassa on ollut rekrytointi käynnissä, mutta päteviä hakijoita ei ole ollut. On jouduttu ostamaan yksityistä sosiaalityötä, kuten esimerkiksi Jämsä teki pari vuotta sitten. Mutta enää hekään eivät osta, Mäkiharju-Brander sanoo.

Mäkiharju-Brander haluaakin painottaa, että keskisuomalaiskunnat ovat hyvin tietoisia laista ja siitä, ettei vuokratyövoimaa sovi tietyissä asioissa käyttää. Ohjeistus on myös toiminut.

Kunnat kuitenkin painivat asian parissa yhä, sillä tekijäpula vaivaa sosiaalialaa.

– Kyllähän se on kaikille kunnille yhteinen haaste tänä päivänä, että miten saada sosiaalityöntekijöitä virkoihin, Keränen toteaa.