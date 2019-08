Avi otti uusia vanhus- ja vammaisyksiöitä valvontaan Keski-Suomessa

Vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköt kamppailevat työntekijöiden saatavuusongelman kanssa. Uusia vanhusten ja vammaisten hoivayksiköitä on otettu aluehallintoviraston valvontaan Keski-Suomessa.

Vammaispalveluyksiköistä aluehallintoviraston valvonta on aloitettu Jyväskylän Validia-talossa, jossa on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Branderin mukaan ollut pitkään kestänyt vajaus henkilöstössä ja huoli siitä, miten asiakkaiden hoidon ja palveluntarpeeseen pystytään vastaamaan.

Validian toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi kertoo, että yksikössä on pitkään ollut pula lähihoitajista.

– Työvoiman saatavuus on todella haasteellista. Meillä on ollut vajetta, sillä kesäsijaisia on ollut vaikea saada ja samaan aikaan on ollut sairauspoissaoloja. Teemme kaikkemme, että resurssia saataisiin lisää, hän sanoo.

Validia-talossa on auki parhaillaan kuusi lähihoitajan tointa ja lisäksi haetaan sijaisia. Yksikön vastuuhenkilö on myös vaihtumassa.

– Yksikössä ei kuitenkaan ole tehty irtisanomisia tilanteesta johtuen, Harmaakorpi painottaa.

Jyväskylän vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana kertoo, että henkilöstön saatavuudessa on haasteita nyt valtakunnallisesti kaikkialla, eikä Jyväskylä ole tästä poikkeus.

Avin ylitarkastajan Jaana Aarnion mukaan vanhusten hoivapalveluiden kokonaiskuva on kuitenkin paranemaan päin. Hän kiittää, että moni palveluntuottaja on itsenäisesti tarttunut toimiin asioiden muuttamiseksi.

– Ongelmana on monessa yksikössä kuitenkin ammattitaitoisen henkilöstön saannin vaikeus ja suuri vaihtuvuus, Aarnio sanoo.

Avilla on valvonta menossa myös Validian Vaihdekujan ja Vetreä elo Alvari -vammaispalveluyksiköissä, jotka molemmat sijaitsevat Jyväskylässä sekä Sääksvuoren palvelukodissa, joka on kehitysvammaisten yksikkö niin ikään Jyväskylässä.

Valvonnan aloittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yksikön toiminnassa on jotakin huomautettavaa, joka pitää korjata tai sitten yksikön työntekijät tai asiakkaiden läheiset ovat ottaneet aviin yhteyttä epäkohdasta, jota tulee arvioida tarkemmin.

Vanhuspalveluiden puolella viimeisin epäkohtailmoitus aville on tullut Mehiläisen Villa Tauluhovista, joka sijaitsee entisessä Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalossa Jyväskylässä.

Raappana kertoo, että kaupunki teki yksikköön reaktiivisen valvontakäynnin, mutta tilanne näytti rauhalliselta, eikä mitään uutta yllättävää valvontaan liittyvää löytynyt.

Aluehallintoviraston valvonta on aloitettu myös Mainiokoti Ruusussa Jyväskylän Palokassa. Aarnion mukaan epäkohtia on ollut muun muassa henkilöstön ja avustavan henkilöstön määrässä. Ruusuun on kuitenkin palkattu hänen mukaansa nyt vuokrahenkilöstöä vakituisen henkilöstön rekrytoinnin lisäksi.

Valvonta on aloitettu niin ikään Jyvässeudun Hoivapalveluiden Lutakon lähipalvelutalossa, Mehiläisen Mainiokoti Konnevedessä ja Laukaan Esperi Sylvissä.

Keskisuomalainen uutisoi keväällä useista täkäläisistä hoivayksiköistä, jotka ovat joutuneet avin valvontaan. Valvonta on edelleen auki Attendon Telkänpesässä Jyväskylässä, Jyväskylän Hoivapalveluiden Muuramen Koskikodissa ja Joutsan Esperin hoivakoti Kaaressa. Myös Attendo Holstinpuiston valvonta Jyväskylässä on edelleen kesken Valvirassa.

Valvonta on sen sijaan päätetty Esperin Paatelassa Jyväskylässä ja Attendon hoivakoti Rantalassa Muuramessa.

Aarnion mukaan osassa hoivakodeista tilanne on jo kunnossa, vaikka valvonnan päättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Tällaisia ovat Esperin hoivakoti Marjaranta Karstulassa, Attendo Erkinpuisto Joutsassa, Attendo Kalmari Saarijärvellä ja Attendo Tallisaari Suolahdessa sekä Attendo Vuokaaren palvelutalo, Laurintupa ja Kataja Laukaassa.