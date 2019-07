Avilta huomautus puheterapian jonotusajoista – liki kaksi kolmasosaa asiakkaista joutuu odottamaan yli kolme kuukautta

Länsi- ja Itä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on antanut huomautuksen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskukselle (Jyte) puheterapian hoitoonpääsyn toteutumisesta. Terveydenhuoltolaki määrää hoitotakuuksi kolme kuukautta, jonka aikana hoitoon tulee päästä. Avin selvityksen mukaan kesäkuussa puheterapiaan pääsyä odotti 261 asiakasta, joista 166:lla hoitotakuu ylittyi.

– Hoitoon pääsyn ajallinen pituus johtuu henkilöstöresursseista. Puheterapeuteista on pulaa valtakunnallisesti, Avin ylitarkastaja Maarit Penttilä kertoo.

Jyten palvelupäällikkö Kari Mastokangas on samoilla linjoilla.

– Puheterapeuttien rekrytointi on haasteellista. Tarkoituksena on lisätä henkilötyövuosia puolikkaalla, eli nostaa niiden määrä yhdestätoista ja puolesta kahteentoista. Tämän lisäksi hoitoon pääsyn jonoa on tarkoitus lyhentää etäterapian pilottikokeilulla ja omien työtapojen, kuten lähetekäytäntöjen, tarkentamisella. Puheterapeuttien houkuttelua julkiselle sektorille olisi tulevaisuudessa parannettava entisestään.

Sekä Mastokangas, että Penttilä ovat samaa mieltä siitä, että puheterapeutteja tulisi kouluttaa enemmän.

– Miksei vaikka Jyväskylässä, Mastokangas huomauttaa.

Vaikka lähes kahdella kolmasosalla asiakkaista hoitotakuu ylittyy, kiireelliset tapaukset on pyritty Jyten mukaan järjestämään terapiaan mahdollisimman nopeasti.

– Esimerkiksi puheterapiaa tarvitsevat aivohalvauspotilaat hoidetaan nopeasti terapiaan. Kaikissa tapauksissa heti ensimmäisellä kerralla pyritään antamaan ohjeet omatoimiseen harjoitteluun, sillä puheterapiassa myös asiakkaalla on oma vastuunsa kuntoutuksesta, Mastokangas sanoo.

Jyte selvittää etäkuntoutusta varteenotettavana vaihtoehtona. Etäterapiaa tuottaa ulkopuolinen palveluntarjoaja.

– Meneillään oleva etäkuntoutus on vasta pilotti. Jos kokeilusta saadaan positiivisia kokemuksia, sen laajentamista voidaan pohtia tarkemmin.

– Pitää muistaa, ettei hoitoonpääsyn kohentamiseen ole oikotietä. Tässä pitää tarkastella kokonaisuutta yksi asia kerrallaan.