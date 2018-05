Avohakkuut kieltävällä kansalaisaloitteella lentävä lähtö – toiseksi suurin kannattajamäärä keräyksen alussa

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite sai lentävän lähdön jo ensimmäisenä päivänä. Aloite avattiin allekirjoituksille torstaina, ja ensimmäisenä päivänä allekirjoittajia kertyi kansalaisaloite.fi-palvelussa lähes 9 000. Lisäksi muutoin kerättyjä allekirjoituksia oli noin 600.

Se on toiseksi suurin kansalaisaloitteiden avauspäivän allekirjoitusmäärä. Suurempaan ruuhkaan on yltänyt vain tasa-arvoista avioliittolakia vaatinut Tahdon-kansalaisaloite, joka keräsi jo ensimmäisen päivän aikana 19. maaliskuuta 2013 yli 100 000 allekirjoitusta.

Kansalaisaloitteen eteneminen eduskuntaan vaatii vähintään 50 000 allekirjoitusta puolen vuoden aikana.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteella oli lauantaina puolenpäivän aikaan eli kolmantena allekirjoituspäivänä kaikkiaan lähes 14 000 allekirjoitusta.

Tavoitteena siirtyminen jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen tekijöinä ovat viisi ympäristöjärjestöä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace Suomi, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto sekä Natur och Miljö. Aloitteella pyritään muuttamaan sekä metsälakia että metsähallituksesta annettua lakia siten, että avohakkuut ja voimaperäiset kasvatushakkuut kiellettäisiin valtion omistamissa metsissä ja alueilla siirryttäisiin jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin.

Avohakkuussa metsän puista kaadetaan käytännössä kaikki puut yksittäisiä säästöpuita lukuun ottamatta. Avohakkuun jälkeen maaperää yleensä muokataan ja hakkuuaukolle istutetaan uusia taimia. Myös uudistushakkuista ja päätehakkuista valtaosa on avohakkuita.

Ympäristöjärjestöjen mukaan Suomessa tehdään vuosittain noin 150 000 hehtaarin verran avohakkuita.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsää harvennetaan yläharvennuksina poistamalla kookkaita puita. Metsän annetaan uusiutua luontaisesti. Hakkuita tehdään noin 15–30 vuoden välein.

– On tärkeä nostaa keskusteluun, että avohakkuille on kestävämpi jatkuvapeitteisen metsätalouden vaihtoehto, josta on saatu hyviä tuloksia, huomauttaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä liiton verkkosivulla.

Valtion omistuksessa kolmannes metsistä

Valtio omistaa Suomen metsistä noin kolmanneksen. Valtaosa valtion metsistä, noin 90 prosenttia, sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Metsähallituksen mukaan valtion maat ovat keskimäärin karumpia kuin muiden metsänomistajien maat. Myös vähätuottoisia metsiä sekä kitu- ja joutomaita, joilta ei korjata puuta, on valtiolla muita enemmän.

Metsähallituksen maa-alueista metsätalouskäytössä olevaa metsämaata on 38 prosenttia. Puuta tuottavista metsistä suurin osa on nuoria kasvatusmetsiköitä. Metsähallituksen mukaan ne ovat harvennushakkuuvaiheessa, ja metsistä saadaan kuitupuuta sellu- ja paperitehtaille ja energiapuuta lämpölaitoksille.

Seuraavaksi eniten on taimikoita sekä varttuneita kasvatusmetsiä, joista saadaan sahoille tukkipuuta.

Metsähallituksen mukaan vuositasolla noin kaksi prosenttia valtion metsien metsäalasta on puunkorjuun piirissä.

Valtion metsissä uudistushakkuualueelle perustetaan aina uusi metsä. Noin 80 prosenttia valtion metsistä uudistetaan kylvämällä tai istuttamalla, ja vajaat 20 prosenttia uudistuu luontaisesti.

Metsää hakattiin enemmän kuin aikaisemmin

Ympäristöjärjestöjen mukaan Suomessa hakattiin viime vuonna metsää enemmän kuin koskaan ennen. Aloitteen taustalla onkin suomalaisten pitkäaikainen tyytymättömyys avohakkuisiin sekä niiden aiheuttamiin haittoihin metsäluonnolle.

Järjestöjen mukaan avohakkuut turmelevat retkeilymaastoja, ovat heikentäneet luonnon monimuotoisuutta ja aiheuttaneet vesistöjen pilaantumista.

Järjestöt myös muistuttavat, että metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät toimivat hiilinieluina ja -varastoina. Avohakkuu-alue sen sijaan muuttuu ensimmäiseksi pariksikymmeneksi vuodeksi hiilen päästölähteeksi. Metsien hiilestä yli puolet on sitoutunut maaperään, ja avohakkuisiin usein liittyvän maanmuokkauksen vaikutuksesta hiiltä vapautuu maaperästä ilmakehään.

Lähteet: Avohakkuuthistoriaan.fi , metsa.fi