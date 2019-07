Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio moninkertaistui muutamassa vuodessa, ja avoimen yliopistonkin suosio on selvässä kasvussa

Avointen korkeakouluopintojen suosio on noussut valtavasti viime vuosina. Erityisesti avoimen ammattikorkeakoulun (amk) suosio on opetushallinnon tilastojen mukaan nousukiidossa: opiskelijamäärä on tämän vuosikymmenen aikana kolminkertaistunut ja suoritettujen opintopisteiden määrä yli nelinkertaistunut. Vain vuosi 2017 oli suvantovuosi.

Yliopistopuolella suosio on pysynyt vakaampana, mutta myös avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden määrä on kasvanut kolmanneksella.

Avoin väylä vahvistanut suosiota

Avoimen suosio kasvoi vuosien 2017 ja 2018 välillä hypähdysmäisesti sekä yliopiston että amkin puolella. Opiskelijamäärä kasvoi yliopistoissa 8 ja amkeissa lähes 20 prosenttiyksikköä. Nousu johtuu avoimen korkeakoulun väylän vahvistumisesta, arvioi opetusneuvos Kaisu Piiroinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM).

– Asiasta on keskusteltu korkeakoulujen kanssa, ja keräsimme muun muassa rahoitusmallityön yhteydessä syitä opintopisteiden määrän kasvuun. Suosituin syy oli juuri avoimen väylän vahvistaminen.

OKM ja korkeakoulut sopivat avoimen väylän vahvistamisesta syksyllä 2017 samalla kuin muustakin opiskelijavalintauudistuksesta.

Ammattikorkeakouluopetuksen suosiota on voinut kasvattaa tarjonnan lisääntyminen, mihin on kannustanut amkien rahoitusmallin muuttuminen.

"Suosio ei ole ihme"

Avoin yliopisto-opetus on edelleen selvästi ammattikorkeakoulupuolta suositumpaa. Viime vuonna avoimia ammattikorkeakouluopintoja suoritti 27 928 opiskelijaa, avoimia yliopisto-opintoja 96 582.

Opintopisteitä avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa suoritettiin viime vuonna 231 212, yliopiston puolella 379 709.

– Avointa yliopisto-opetusta käytetään niin moneen tarkoitukseen, ettei sen suosio ole ihme, toteaa Toinen reitti yliopistoon -hankkeen (TRY) projektipäällikkö Paula Savela.

Avoimessa korkeakoulussa saatetaan käydä esimerkiksi päivittämässä omaa osaamista tai vain harrastuksen vuoksi.