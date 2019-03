Avovankilan rakennusluvasta kolme oikaisuvaatimusta – rakentaminen voi silti alkaa vakuutta vastaan

Laukaan avovankilan ja Jyväskylässä sijaitsevan yhdyskuntaseuraamustoimiston saamasta rakennusluvasta Jyväskylään on jätetty Jyväskylän kaupungille kolme oikausvaatimusta. Nämä eivät kuitenkaan enää hidasta rakentamista.

– Rakentaminen voidaan aloittaa heti kun sääolosuhteet sallivat. Tavoitteena on päästä töihin jo huhtikuussa, mutta esimerkiksi routatilanne voi siirtää töitä toukokuullekin. Hankkeella on rakennuslupa, jossa on aloittamisoikeus vakuutta vastaa, ja vakuus on maksettu. Saamme aloittaa, myös rakentaa valmiiksi ja ottaa tilat käyttöön vaikka oikaisuvaatimusten käsittely olisi kesken, Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen kertoi.

Noin 10 miljoonan euron hanke tarkoittaa rakennusvaiheessa 150 henkilötyövuotta. Kampuksen valmistuttua siellä työskentelee noin 45 henkeä. Toiminta käynnistyy syksyllä 2020.

Kolmeen erilliseen rakennukseen tulee yhteensä noin 3000 neliötä tilaa. Tontti on Ramoninkadulla Tourujoen ja moottoritien liittymän kainalossa.

Hankkeen sopijaosapuolet ovat Jykia Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Rikosseuraamuslaitos. Jykia Oy omistaa tontin ja rakennuttaa uudisrakennuksen. Senaatti-kiinteistöt vuokraa rakennuksen ja Rikosseuraamuslaitos on loppukäyttäjä. Kohteen projektinjohtourakoitsija on NCC Building Nordics.