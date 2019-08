Baariyrittäjä avautui Jyväskylän kaupungin rajoittavista linjauksista – Katupäällikkö: "Jos kaikki vetäisivät kadulle köysiä, olisi se äkkiä melkoinen villi länsi"

Jyväskyläläisen DeLorean-cocktailbaarin yrittäjä Tomi Hiltunen avautui Jyväskylän kaupungin Kävelykadun käyttöä rajoittavista linjauksista. Hiltusen julkisessa, tiistai-iltana tehdyssä Facebook-päivityksessä mies kertoo, että ravintolaan johdattaneet metrin mittaiset köydet piti poistaa Kävelykadulta.

“Jyväskylä, nyt yrittäjä vähän avautuu taas. Onneksi olkoon, te voititte. Tänä aamuna oltiin kaupungilta päin yhteydessä minuun, kertoivat että DeLoreanista on tehty kansalaisvalitus”, Hiltunen kertoo Facebook-päivityksessään.

Hiltusen mukaan valitus koski ravintolan edessä olleita kahta metrin mittaista sinistä narunpätkää, joilla ohjattiin ihmisiä yrityksen sisäänkäynnille.

“Ne on nyt kansalaisvalituksen johdosta kielletty. Niitä ei saa enää käyttää, koska ne ovat ilmeisesti niin pahasti kansalaisten tiellä”, Hiltunen jatkaa päivityksessään.

DeLorean sijaitsee Kävelykadulla toisessa kerroksessa.

Lisäksi Hiltunen pohti päivityksessään, olisivatko köydenpätkät kadulla sallittuja, mikäli niille hakisi kaupungilta terassiluvan.

“Lisäksi ravintolamme nimen ja aukioloajat ilmoittavasta A-ständistä keskusteltiin. Se saa kaupungin mukaan sijaita korkeintaan kahden metrin päässä rakennuksen julkisivusta”, Hiltunen kertoo päivityksessään.

“Olen tänään hyvässä yhteistyöhengessä suostunut kaikkiin kaupungin esittämiin vaatimuksiin. Toivottelimme toisillemme vielä mukavat kesän jatkotkin. Ständi on alle kahden metrin päässä rakennuksen julkisivusta (saa käydä mittaamassa), eikä yrityksemme sisäänkäyntiä kohti ole enää ohjaamassa kahta narunpätkää. Hyvä että saatiin moiset lopullisesti pois Kävelykadulta katukuvaa pilaamasta. Onneksi olkoon, Jyväskylä. Te voititte”, päättää Hiltunen päivityksensä.

Keskisuomalainen tavoitti Hiltusen keskiviikkona, mutta tämä ei enää halunnut puida asiaa julkisesti.

– Asiat on kaupungin kanssa neuvoteltu ja sovittu, tämän enempää en halua kommentoida, sanoi Hiltunen.

Jyväskylän kaupungin katupäällikkö Tuula Smolander korostaa, että kaupunki ei rajoita Kävelykadun käyttöä kiusatakseen yrittäjiä, vaan turvatakseen kaupunkilaisten turvallisen ja vapaan liikkumisen Kävelykadulla.

– Kävelykatu on ensisijaisesti liikenneväylä, jolla on turvattava myös esteettömyys. Sinne ei saa tuoda ylimääräisiä esteitä. Esimerkiksi näkövammaisille köydet olisivat hankalat, sillä ne huomattaisiin mahdollisesti vasta siinä vaiheessa, kun niihin sotkeuduttaisiin, kommentoi Smolander.

Smolander myös huomauttaa, että jos ravintolaan ohjaavat köydet sallittaisiin yhdelle yrittäjälle, olisi ne sallittava muillekin.

– Kaupungilla on roolinsa katutilan hallinnassa. Jos kaikki vetäisivät kadulle poikittain köysiä, olisi se äkkiä melkoinen villi länsi. Väinönkadulla oli vastaava tapaus, ja myös siellä köydet määrättiin poistamaan, sanoo Smolander.

Myös ravintoloiden mainoständejä saa pitää Kävelykadulla, mutta niiden on sijaittava Smolanderin mukaan seinän vieressä, jotta ne eivät hankaloita ihmisten liikkumista.

Smolanderin mukaan terassilupahakemuksena ei käsiteltäisi tapausta, jossa lupaa haettaisiin pelkille köysille, ei terassille.

– Toki köysille voi hakea lupaa, mutta tuskin sitä tuolle kohtaa myönnettäisiin.

Asemakaavassa Kävelykatu DeLoreanin kohdalta on Smolanderin mukaan varattu koko leveydeltä yleiselle jalankulku- ja pyöräliikenteelle.

– Jos katutilaan halutaan sijoittaa jotain, kysymme tarvittaessa lausunnot poliisilta, pelastusviranomaisilta ja rakennusvalvonnasta, jotta mahdolliset mainokset tai somisteet eivät vaikeuteta viranomaistoimintaa hätätilanteissa, ja pelastusreitit pysyvät auki, kertoo Smolander.

Smolanderin mukaan jo nykyisellään osa kaupunkilaisista kokee Kävelykadun ahtaana, ja esimerkiksi pyöräilyn rajoittamisesta alueella on käyty keskustelua.

– Kuitenkin Kävelykatu on julkista tilaa, emmekä voi lain mukaan kieltää siellä pyörällä liikkumista. Suosituksia voidaan toki tehdä, sanoo Smolander.

Sisä-Suomen poliisin komisario Juha Mäntynen sanoo, että Kävelykadun turvallisuus on taattava. Kävelykadun yrittäjille on hänen mukaansa asetettu tietyt pelisäännöt, joiden puitteissa on toimittava.

– Poliisin ja pelastusviranomaisten näkökulmasta on keskeistä, että kulkuväylät säilyvät sovitun mukaisina, eli niissä on tarpeeksi tilaa poliisiautoille ja pelastusajoneuvoille hätätilanteissa, ja että ihmisillä on tarpeeksi tilaa kulkea. Kävelykadulla on muutenkin paljon ruuhkaa, joten tarpeettomia esteitä sinne ei voi asettaa, Mäntynen kommentoi.