"Bakteeri seuraa minua läpi elämän" – jyväskyläläinen Tanja sai keisarinleikkauksesta sairaalabakteerin

Keski-Suomen keskussairaalan tuore potilasturvallisuusraportti kertoo, että viime vuonna 8,9 prosentilla Keski-Suomen keskussairaalassa hoidetuista potilaista todettiin jokin hoitoon liittyvä infektio.

Hoitoon liittyväksi infektioksi nimitetään mikrobin aiheuttamaa aktiivista infektiota, joka ei ollut potilaalla hoitoon tullessa. Infektioiden määrä ei ole Keski-Suomessa mitenkään poikkeuksellinen, vaan maan keskitasoa.

Tuorein, vuodelta 2016 oleva koko maata kattava tutkimus ”Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2016” perustuu yhden päivän aikana kerättyihin tietoihin ja kertoo, että tuolla hetkellä Suomessa sairaalahoidossa olleista potilaista noin 8,8 prosentilla oli jonkinlainen hoitoon liittyvä infektio.

– Olemme arvioineet, että vuositasolla noin 5–7 prosenttiin hoitojaksoista liittyy vähintään yksi hoitoon liittyvä infektio ja Suomessa on vuosittain sairaaloissa yhteensä lähes 50 000 hoitoon liittyvää infektiota, tutkimusprofessori Outi Lyytikäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sanoo.

Keski-Suomen keskussairaalan infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka kertoo, että myös Keski-Suomen 8,9 prosenttia on niin kutsuttu prevalenssiluku.

– Siinä katsotaan yhden päivän aikana kaikki hoitoon liittyvät infektiot. Kyseessä ei siis ole ilmaantuvuusluku, Leppäaho-Lakka toteaa.

"Olen riskipotilas aina"

Jyväskyläläinen Tanja sai Keski-Suomen keskussairaalasta sairaalabakteerin 2000-luvun alussa keisarinleikkauksen yhteydessä. Tanja ei halua esiintyä julkisuudessa omalla nimellään, siksi hänen nimensä on muutettu.

Tanjan keisarinleikkaus näytti aluksi sujuneen hyvin, ja hän pääsi pian kotiin vauvan kanssa. Parin viikon päästä hän alkoi kuitenkin ihmetellä, miksi keisarinleikkaushaava ei umpeutunut ja eritti märkäistä eritettä. Tanja hakeutui takaisin keskussairaalaan, jossa näytteellä todettiin, että leikkaushaavaan oli päässyt MRSA-bakteeri. MRSA tunnetaan kansanomaisemmin myös sairaalabakteerina – bakteerina, joka on vastustuskykyinen monelle antibiootille.

Kun tieto bakteerista tuli, Tanjan ensimmäinen tunne oli kiukku. Miten näin oli päässyt käymään?

– Kyllä. Olin vihainen. Haava oli auki 2,5 viikkoa, mutta eniten suututti se, että hoitohenkilökunta ei osannut suhtautua tilanteeseen ja minua kohdeltiin kuin spitaalista, Tanja hymähtää.

Tanja sai voimakasta antibioottia, jolla akuutti infektio saatiin pois. MRSA jäi kuitenkin Tanjan pysyväksi kumppaniksi, ja maininta sairaalabakteerista kulkee hänen papereissaan kaikkialle. Toistaiseksi bakteerista ei ole ollut haittaa Tanjan terveydelle.

– Harmittaahan se, että bakteeri seuraa minua läpi elämän. Aina, jos joudun leikkaukseen tai toimenpiteeseen, olen riskipotilas. Bakteeri uinuu, mutta saattaa aina joskus aktivoitua, Tanja kertoo.

Tilanne todettiin myöhemmin potilasvahingoksi, mutta mitään korvauksia Tanja ei Potilasvahinkokeskukselta saanut.

Toimenpiteisiin liittyy aina pieni infektioriski

Leppäaho-Lakka kertoo, että moniresistenttien bakteereiden hoitoon liittyvät infektiot ovat Keski-Suomessa harvinaisia.

– Viime vuoden prevalenssissa niitä ei ollut lainkaan.

Hoitoon liittyvien infektioiden riski kasvaa sen mukaan, mitä monisairaampi potilas on. Toimenpiteisiin liittyy aina pieni infektioriski.

Nollaan prosenttiin emme pääse, se on mahdotonta, Leppäaho-Lakka korostaa.

Hoidosta saatu infektio aiheutti Keski-Suomen keskussairaalassa viime vuonna eniten sepsiksiä eli yleistulehduksia, yhteensä 116 tapausta. Hoidosta aiheutui myös esimerkiksi antibioottiripuli (20 tapausta), keuhkokuume (16), syvä haavainfektio (15) ja virtsatieninfektio (11).

Leppäaho-Lakan mukaan infektion aiheuttaa yleisimmin potilaan oma bakteeri.

– Esimerkiksi keuhkokuumeessa aiheuttaja on usein peräisin potilaan omasta nielusta, hän kertoo.

Myös hoitohenkilökunnan käsistä voi tarttua infektio, jos käsien desinfiointia ei ole tehty kunnolla.

Tutkimusprofessori Lyytikäinen THL:stä kertoo, että vakavin hoidosta saatava infektio on juuri vakava yleistulehdus sekä keuhkokuume. Myös jotkin leikkausalueen infektiot voivat olla hyvin vakavia, kuten tekonivelinfektiot.

– Vakavaan yleisinfektioon sairastuneista potilaista jopa yli 10 prosenttia voi menehtyä tautiin, samoin on sairaalasta saadun keuhkokuumeen kohdalla. Kuolleisuus riippuu siitä, mikä bakteeri tautia on aiheuttamassa, miten pian tehoava hoito onnistutaan aloittamaan, mikä on potilaan oma vastustuskyky ja miten vakava perussairaus hänellä on, Lyytikäinen luettelee.

Hänen mukaansa vuosittain noin 600–800 potilasta kuolee sairaalainfektioon tapauksessa, jossa potilaalla ei ole ollut välittömästi henkeä uhkaavaa perussairautta.