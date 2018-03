Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ei vetäydy sähköpyörille suunnitellusta tuesta, vaikka hallituskumppanit kokoomus ja siniset ovat tyrmänneet hankkeen. Bernerin mukaan kyseessä on hallituksen esitys, jota tarkastellaan lausuntokierroksen jälkeen.

– Hallituksen esitys on lausuntokierroksella ja katsotaan, kun lausuntokierros on päättynyt, että miten sen kanssa edetään. Tänään meidän ryhmässä ei käytetty tästä asiasta yhtään puheenvuoroa, Berner sanoo STT:lle viitaten juuri päättyneeseen keskustan eduskuntaryhmän kokoukseen.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi keskiviikkona Demokraatille, että esitys tuli hänelle täytenä yllätyksenä, eikä hän tue esitystä. Siniset puolestaan ilmoittivat pitävänsä huolen, että tuki ei toteudu.

Bernerin mukaan sähköavusteisten pyörien hankintatukea on valmisteltu pitkään osana hallituksen energia- ja ilmastoselontekoa. Hän uskoo Orpon kommentin kumpuavan siitä, että asia on ollut vireillä niin kauan.

– Ei näistä varmaan joka päivä keskustella. Tällä kaudella on varsinkin alkuvuodesta ollut todella paljon isoja asioita, ja tämä on loppujen lopuksi aika pieni asia, Berner sanoo.

Esityksessä arvioidaan, että sähköavusteisten polkupyörien tukeen käytettäisiin noin 16 miljoonaa euroa.

Prosenttituelle kannatusta

Muoti- ja urheilukauppa (TMA) sekä STT:n haastattelemat pyöräkauppiaat ovat kritisoineet liikenneministeriön kiinteää 400 euron tukimallia ja sanoneet pitävänsä Ruotsin mallia parempana. Ruotsissa sähköpyörän ostohinnasta maksetaan 25 prosenttia, kuitenkin enintään 10 000 kruunua eli vajaat 1 000 euroa. Norjassa Oslossa vastaavassa kokeilussa pyörästä maksettiin 25 prosenttia, enintään noin 500 euroa.

Myös Berner itse kertoo pitävänsä Ruotsin mallia parempana kuin ministeriön lausuntokierroksella olevaa esitystä.

– Se (Ruotsin malli) on todennäköisesti parempi, koska se on suhteellinen ja sitä kautta se kannustaisi paljon laajemmin. Tässä yhdyn toimialan näkemykseen.

Berner kertoo keskustelleensa hankintatuesta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa.

– Olemme todenneet (Sipilän kanssa) olevamme samaa mieltä siitä, että prosentuaalinen tuki on parempi, kannustaa laajemmin ja olisi myös tasapuolisempi ja tukisi kotimaista tuotantoa paremmin, Berner sanoo.

Hyytyykö kauppa?

TMA varoittaa, että sähköpyörien kauppa uhkaa hyytyä sähköpyörien hankintatuesta käytävän keskustelun vuoksi. Urheilukauppiaiden mukaan on käymässä samoin kuin vuosi sitten autokaupassa, jossa verokeskustelu aiheutti vakavan markkinahäiriön.

Berner korostaa lausuntokierroksen olevan välttämätön, koska kyseessä on hallituksen esitys.

– Olemme pyrkineet siihen, että lausuntokierros on lyhyt, ja että siinä on takautuva momentti eli käytännössä jo nyt tiedetään, että mikäli tällainen mahdollisuus syntyy, se on myös takautuvasti voimassa ja siitä näkökulmasta kauppa on ollut tyytyväinen.

Kaupunki vastaan maaseutu

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kritisoi hankintatukea kovin sanoin keskiviikkona. Elon mukaan kyseessä on keinotekoinen tuki, joka palvelee korkeintaan varakkaita kaupunkilaisia muttei hyödytä ollenkaan suomalaisten enemmistöä.

Berner ei niele Elon väitettä. Berner kertoo kiertäneensä alkuvuodesta maaseudulla, missä kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen on suhtauduttu myönteisesti.

– Myös haja-asutusaluella pidetään sähköisiä pyöriä ja sähkömopoja erittäin tärkeänä. Ne ovat kuitenkin alueita, missä matkat ovat vähän pidempiä ja missä ei muuten ole pystytty panostamaan kävelyyn ja pyöräilyyn.

– Jos saisimme nostettua kävelyn ja pyöräilyn osuutta Suomessa 20 prosenttia, olisi sen vaikutus neljä miljardia terveyshyödyissä, eli puhutaan hyvin merkittävästä asiasta. Siihen kokonaisuuteen liittyen tämä panostus, jota ollaan tekemässä, on hyvin pieni.