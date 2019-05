Betonitehtaan vesivahingosta Jyväskylässä jäi sotkuiset jäljet – valmistukseen tulee väkisin useamman päivän tauko

Laaja vesivahinko HB Betoniteollisuus Oy:n tuotantotiloissa Jyväskylän Seppälänkankaalla aiheuttaa useamman päivän tauon tehtaan tuotannossa.

Tehtaan kellaritiloissa sijaitseva, 60 neliön suuruinen, niin kutsuttu vaakahuone täyttyi viikonlopun aikana sattuneen putkirikon seurauksena kattoon asti vedellä. Vaakahuoneessa on vaaka, jolla punnitaan ja annostellaan myllyyn kiviainekset, joista tuotteita tehdään.

HB Betoniteollisuuden tuotantopäällikkö Jukka Parviainen arvioi, että tilanteessa selvittiin vähemmällä kuin mitä ensin pelättiin.

– Jos nyt puhdistuksen jälkeen ei mitään aivan dramaattista ilmene, niin näyttää siltä, että pääsemme säikähdyksellä. Pakkaustoiminta saatiin alkamaan jo aamupäivällä, mutta valmistusprosessiin tulee 2–5 päivän tauko, Parviainen kertoi maanantaina iltapäivällä.

Parviainen arveli, ettei yrityksen tuotantoon tule suurta leikkausta, koska tuotantoa voidaan siirtää yrityksen toiseen tehtaaseen.

Vesivahinko huomattiin varhain maanantaina aamulla, kun työntekijät saapuivat töihin. Vuotokohta löydettiin ja saatiin eristettyä heti, mutta pelastuslaitos pumppasi koko aamupäivän parhaimmillaan kolmen yksikön voimin vettä pois.

Vedet saatiin pumpattua pois puoleen päivään mennessä ja kellaritilan puhdistus alkoi iltapäivällä.

– Siellä on melkosta sottaa. Kiviainessiiloista on valunut soraa, joka on sekoittunut veteen. Nyt pitää ensi puhdistaa paikat ja sen jälkeen huolto- ja sähkömiehet tulevat tarkistamaan tilat, Parviainen sanoi.