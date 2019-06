Biojätteet punnitaan aina, sähkönkulutusta syynätään, joka kuukausi päästötön päivä... Länkipohjan koululle palkinto pitkäjänteisestä ympäristökasvatuksesta

Länkipohjan koulu sai Vihreä lippu -tunnustuksen pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta työstä kestävän kehityksen hyväksi. Työssä on ollut mukana koko koulu oppilaista henkilökunnan jäseniin.

Vihreä lippu on Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry:n kestävän kehityksen ympäristösertifikaatti kouluille, päiväkodeille ja vapaa-ajan toimijoille.

Länkipohjassa Vihreä lippu -teemana on ollut terve elämä. Se on käsittänyt liikuntaan, ruokaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita, kertoo opettaja Heli Aaltonen.

Teemaan sopivasti on järjestetty lukuisia tapahtumia ja erilaisia projekteja, kuten joka kuukausi järjestettävä päästötön päivä.

– Kerran kuussa oppilaita ja opiskelijoita kannustetaan tulemaan päästöttömästi kouluun, Aaltonen kertoo.

Koululla on muun muassa osallistuttu kansainväliseen Earth Hour -ilmastotapahtumaan ja seurattu tarkoin hävikkiruoan määrää.

– Biojätteen määrä punnitaan aina. Vastikään saimme ihan ennätyspienen hävikin. Kaikilla on ollut sen suhteen todella hienot tsempit, sanoo Aaltonen.

Lisäksi Länkipohjassa tarkkaillaan myös sähkön, lämmitysenergian ja veden kulutusta. Siitä huolehtii kiinteistönhoitaja Simo Syrjälä.

Vihreä Lippu -tunnustuksen Länkipohjan koululle jakoi FEE Suomen edustaja Iitu Kiminki, joka toimii Vihreä lippu -ohjelman päällikkönä. Koulu sai käyttöoikeuden vihreään lippuun ansiokkaasta kestävän kehityksen kasvatuksesta. Kunniamaininnan lisäksi koululle jaettiin 500 euron lahjakortti.

Kunniamainintoja jaettiin yhteensä kolme.

– Länkipohjan koulun vihreä toiminta on ollut todella hienoa ja laadukasta. Raati oli todella vaikuttunut siitä, kuinka aktiivisia koululla on oltu. Mukana on ollut koko koulu ja päiväkoti. Myös lähiyhteisön ja paikallislehtien kanssa on tehty yhteistyötä, Kiminki kertoo.