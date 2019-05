Biseksuaali nainen saa usein kevytkenkäisen leiman: "Ajatellaan helposti, että hän on kiinnostunut enemmän kuin yhdestä ihmisestä"

Biseksuaalit leimataan yhteiskunnassa usein monia kumppaneita kaipaaviksi. Kevytkenkäisen leiman saavat usein erityisesti naiset, kertoo perjantaina tarkastettava Jyväskylän yliopiston väitös. Näin on huolimatta siitä, että biseksuaalitkin naiset tavoittelevat useimmiten pysyvää, yksiavioista parisuhdetta,

– Monien tutkimusten mukaan biseksuaalisuuteen liitetään aina tietyt kulttuuriset käsitykset, joihin kuuluu muun muassa ajatus yliseksuaalisuudesta, kertoo tutkimuksen tekijä Annukka Lahti.

Biseksuaalisuutta myös pidetään ikään kuin häilyvänä seksuaalisuutena. Lahti tarkasteli sukupuolentutkimuksen väitöskirjassaan biseksuaalisuutta parisuhteissa. Erityisesti bi-naisten leimaaminen liittyy hänen mukaansa kulttuurisiin rakenteisiin.

– Edelleenkin seksuaalisuuden säännöt koskevat yhteiskunnassamme tiukemmin naisia kuin miehiä.

Vaikka samaa sukupuolta olevien parien tasa-arvoinen kohtelu on saanut yhä suuremman kannatuksen länsimaissa, on vähemmälle huomiolle jäänyt se, että monilla ihmisillä on elämässään suhteita eri sukupuoliin. Myös parisuhdetutkimuksessa saatetaan ajatella, että homo- ja heteroseksuaalisuuden käsittely kattavat myös biseksuaalisuuden.

– Jako homoihin ja heteroihin elää yhteiskunnassamme yhä. Biseksuaalisuus ei sovi homo–hetero-jakoon eli on tämän vallitsevan kulttuurisen käsityksen vastainen. Siksi se koetaan vaikeaksi asiaksi, Lahti sanoo.

Hän kertoo, että vaikka käsitykset parisuhteista ovat moninaistuneet, olemassa on parisuhteen vahva kulttuurinen normi, jonka mukaan ihmisellä on yksi kumppani, johon hänen halujensa ja tunteidensa pitäisi kohdistua.

– Koska biseksuaali on kiinnostunut enemmästä kuin yhdestä sukupuolesta, ajatellaan helposti, että hän olisi automaattisesti kiinnostunut myös enemmästä kuin yhdestä ihmisestä, vaikka niin ei useimmiten ole.

Biseksuaaleilla kuitenkin on Lahden mukaan usein mielessä vaihtoehtoja esimerkiksi siihen, mitkä ovat suhteiden rajat tai käytännöt. Niistä saatetaan kumppanin kanssa puhuakin, mutta harvoin erilaisia tapoja otetaan käyttöön. Esimerkiksi moniavioiset suhteet ovat Lahden tutkimilla biseksuaaleillakin harvinaisia, vaikka monet pohtivatkin kumppaneidensa kanssa, minkälaisia ihastuksia saa olla tai saako olla seksiä muiden kanssa.

Psykologian maisteri Annukka Lahden sukupuolentutkimuksen väitöskirjan "Bisexuality in relationships: a queer psychosocial approach" tarkastustilaisuus järjestetään 24.5. klo 12–15 Agoran Delta-salissa.