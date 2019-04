Brexit-hätäkokous menee vaalitentin edelle – Sipilä jäänee pois MTV:n vaalitentistä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on osallistumassa ensi viikolla EU-huippukokoukseen päällekkäisestä vaalipaneelista huolimatta. EU-johtajat on kutsuttu koolle ensi viikon keskiviikkona brexit-hätäkokoukseen. Kokous alkaa tällä tietoa kello 19 Suomen aikaa.

Britannia on jättämässä EU:n ensi viikon perjantaina, ellei muuta sovita. Pääministeri Theresa May on kertonut tavoittelevansa brexitille uutta lisäaikaa, josta EU-johtajat päättäisivät huippukokouksessa vain kaksi päivää ennen eropäivää.

Sipilän esikunnasta kerrotaan, että Sipilä ei ole ollut poissa yhdestäkään virallisesta huippukokouksesta eikä olisi poissa ensi viikollakaan. Vielä ei ollut tiedossa, kuka Sipilää sijaistaisi MTV:n vaalitentissä.

Yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat osallistuvat MTV:n suureen vaalitenttiin keskiviikkona kello 20 ja Ylen suureen vaalikeskusteluun torstaina kello 21. Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina.