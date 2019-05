Brexit-paikka yllätti: nuori Alviina Alametsä nousemassa parlamenttiin

26-vuotias Alviina Alametsä (vihr.) on se 14. europarlamentaarikko, jonka työ alkaa vasta sitten, kun Britannian EU-ero toteutuu. Alametsä sai lähes 14 000 ääntä ja jäi varalle ollen mahdollisesti vihreiden kolmas meppi sen jälkeen kun paikka parlamentissa vapautuu briteiltä.

– Emme silti toivo brexitiä, Alametsä sanoi vaalivalvojaisissa Ylen haastattelussa.

Alametsä oli jo eduskuntavaaleissa ehdokkaana, mutta ei päässyt läpi 4 035 äänellään. Muualla maassa Alametsä on vielä melko tuntematon vihreä vaikuttaja.

– Tämä oli yllätys. En uskonut, että näin nuorena olisi mahdollista saada näin hyvää äänisaalista, hän sanoi.

Helsinkiläinen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu työskentelee projektipäällikkönä Mielenterveyspoolissa.

Mielenterveyttä ja ilmastoasioita

Mielenterveystyö on Alametsälle tärkeää. Hän oli yhdeksännellä luokalla, kun Jokelan koulukeskuksessa tapahtui yhdeksän nuoren hengen vaatinut kouluampumistapaus.

Alametsä on kertonut haastattelussa yhden uhreista olleen hänen ystävänsä.

Alametsän mielestä seuraavalla parlamenttikaudella on torjuttava ilmastokriisiä paljon nykyistä tarmokkaammin. Vihreän langan haastattelussa Alametsä kertoo haluavansa vaikuttaa EU:ssa syrjäytymisen ehkäisemiseen ja mielenterveyspalveluiden edistämiseen.

– EU:n talouskuri vaikuttaa myös siihen, mihin sosiaali- ja terveyspuolella on rahaa, Alametsä sanoo haastattelussa.

Alametsän paikka riippuu brittien sisäpolitiikasta

Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä on ollut 751. Kun britit lähtevät unionista, parlamentin paikkaluku putoaa 705:een.

Suomesta valittiin viime kaudelle 13 meppiä. Nyt Suomi saa kuitenkin yhden lisäpaikan, kun Britannian EU-ero toteutuu. Vielä 1990-luvulla Suomella oli parlamentissa 16 jäsentä. EU oli silloin kooltaan nykyistä pienempi.

Brexitin määräpäiväksi on nyt kolmannen kerran asetettu lokakuun loppu. Se voi vielä lipsua sieltä ensi vuoden puolelle, sillä jatkoaikaa voidaan myöntää vielä yhden kerran ensi vuoden maalis–huhtikuulle.

Eurooppa-neuvoston kokous pidetään huhti–toukokuussa 2020. Silloin on määrä viedä maaliin myös EU:n rahoituskehys seuraavalle seitsemälle vuodelle. Brittien on silloin tiedettävä, osallistuvatko he kehyksen maksamiseen.