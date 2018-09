Brexit värittää Suomen puheenjohtajuutta

Ensi heinäkuussa alkava Suomen puheenjohtajuuskausi Euroopan unionissa osuu murroskohtaan Ison-Britannian EU-eron sekä Suomen ja EU:n vaalien takia.

– Suomen tehtävänä voi olla pitää unionia koossa, ja varmistaa unionin yhteistyö- ja toimintakyky tilanteessa, jossa EU:ta hajottavat brexit sekä Unkarin, Puolan ja muiden Visegrad-maiden unionin perusarvoja kyseenalaistava politiikka, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja, tutkija Teija Tiilikainen.

Tehtävä on vaativa mutta ei mahdoton.

– EU:ssa on tunnustettu, että pienten maiden on isoja helpompaa pitää joukkoja koossa ja madaltaa jakolinjoja. Suomella on hyvät edellytykset tehtävään ja myös intressi, koska pienenä jäsenmaana Suomi hyötyy EU:n yhtenäisyydestä, jatkaa Tiilikainen.

EU-vaalit aiheuttavat taitoskohdan

EU-vaalit tuovat oman mausteensa puheenjohtajuuskauteen. Kun Suomi tarttuu puheenjohtajan nuijaan, uusi EU-parlamentti on vasta järjestäytymässä, korkeiden EU-virkojen nimityskierros on aluillaan ja uusi komissio voi olla koossa vasta puheenjohtajuuskauden loppupuolella.

Se tarkoittaa sitä, että ainakaan uusia lainsäädäntöaloitteita Suomen kaudella ei juurikaan tule neuvoston käsittelyyn.

– Jonkin verran nykyisen komission aloitteita jää neuvoston käsittelyyn Suomen-kaudelle, ja niitä pidämme nyt tarkasti silmällä, kertoo alivaltiosihteeri Jori Arvonen valtioneuvoston kansliasta EU-asioiden osastolta.

Myös komission työtä ohjaava viisivuotissuunnitelma menee uusiksi, ja sitä käsitellään ensimmäisen kerran kesäkuussa Eurooppa-neuvostossa.

– Komission työohjelma on vähän kuin Suomen hallitusohjelma. Tähän pidemmän tähtäimen ohjelmatyöhön Suomen on puheenjohtajuuskaudella mahdollista vaikuttaa, sanoo Tiilikainen.

Brexit-sopalta ei voi välttyä

Suomi joutuu puheenjohtajuuskaudellaan hämmentämään brexit-soppaa, jonka ainekset eivät vielä ole tiedossa.

Jos brexit etenee järjestäytyneesti eli erosopimus syntyy, kahden vuoden siirtymäkausi on pyörähtänyt käyntiin ennen puheenjohtajuuskauden alkua. Siirtymäkaudella EU:n ja Ison-Britannian suhde pysyy nykyisenkaltaisena.

– Vaikka brexitin suhteen jäsenmaat ovat olleet samassa rintamassa, on mahdollista, että jäsenmaita edustavassa neuvostossa syntyy jakolinjoja keskusteltaessa EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta määrittelevästä sopimuksesta. Niitä Suomen on sitten soviteltava, sanoo Tiilikainen.

Jos erosopimusta ei synny, Britannian suhteet EU:hun katkeavat yhdessä yössä ja alueiden välille tulee esimerkiksi tullimuuri. Uuden tilanteen aiheuttamaa hämmennystä, jopa kaaosta, on kestänyt kolme kuukautta ennen Suomen puheenjohtajuutta. Neuvoston asialistalle voi tulla täysin ennakoimattomia asioita.

– Puheenjohtajuuskauden suurimmat jännitysmomentit liittyvät brexitiin. Se on täysin tuntematon maaperä, kun mitään ennakkotapausta suuren jäsenmaan irtautumisesta ei ole, muistuttaa Tiilikainen.

Suomen puheenjohtajuuskautta valmistelevassa valtioneuvoston kansliassa varaudutaan brexitiin.

– Lähdemme siitä, että erosopimus syntyy, mutta vastuullinen puheenjohtajamaa varautuu myös muihin skenaarioihin, sanoo Arvonen.

Rahoituskehyksestäkin riittää väännettävää

Brexitin lisäksi Suomen puheenjohtajuuskaudella väännetään mitä todennäköisimmin myös EU:n rahoituskehyksestä vuosille 2021–27. Rahoitukseen tulee aukko Ison-Britannian eron myötä.

– Se on iso asia, jossa näkemykset perinteisesti voivat mennä solmuun. Neuvoston kantaa on soviteltava ja sitä on soviteltava yhteen parlamentin kanssa, sanoo Tiilikainen.

Kansalliset teemat valmistellaan parlamentaarisesti

Myös Suomen omat vaalit vaikuttavat puheenjohtajuuskauteen ja kansallisen puheenjohtajuusohjelman valmisteluun. Sitä valmistellaan parlamentaarisesti suuressa valiokunnassa.

Viime maaliskuussa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johdolla käydyissä pyöreän pöydän keskusteluissa mahdollisiksi teemoiksi nousivat muun muassa sisämarkkinat, kauppapolitiikka, pohjoinen ulottuvuus, ilmastonmuutos, kiertotalous, biotalous, ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys.

Suuri valiokunta aloitti toissa viikolla teemojen työstämisen ja tuo ehdotuksensa syksyn aikana seuraavaan pyöreän pöydän keskusteluun.

– Työ on suuressa valiokunnassa vasta aloitettu, joten en halua työn vetäjänä vastata substanssikysymyksiin, sanoo suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen (kok.).

Lopullisen päätöksen kansallisista teemoista tekee eduskuntavaalien jälkeen valittava uusi hallitus.

Tiilikainen tutkijana ei halua ohjata poliitikkoja kansallisten teemojen valinnassa mutta nostaa esiin Ison-Britannian EU-erosta jäävän aukon. Britannian vahvuus EU:ssa on ollut sisämarkkinoiden kehittäminen sekä EU:n arvoille perustuva kauppapolitiikka.

– Johtaja väistyy, ja Suomi voisi vapaakauppaa ja sisämarkkinoiden kehittämistä kannattavana jäsenmaana tarttua näihin teemoihin.

Puheenjohtajuus on arkipäiväistynyt

Suomi on aiemmin ollut EU:n puheenjohtaja vuosina 1999 ja 2006. Tuolloin puheenjohtajuus näkyi koko maassa, kun kokouksia järjestettiin ympäri Suomen.

Ensimmäinen puheenjohtajuus ja onnistuneet kokousjärjestelyt vuonna 1999 olivat EU:n ytimeen pyrkivälle Suomelle näytönpaikka. Puheenjohtajuuskausi toimi uudehkon jäsenmaan esittelynä muille jäsenmaille, ja se oli keino markkinoida myös Suomen-matkailua.

Enää Suomi ei ole uusi jäsenmaa eikä matkailumarkkinointiin ole tarvetta. Pääroolissa ovat sujuvat kokousjärjestelyt.

Tulevan puheenjohtajuuskauden kokoukset on keskitetty Helsinkiin pääosin Finlandia-talolle kustannus- ja turvallisuussyistä. Budjetti on noin 70 miljoonaa euroa.

– Se on tapa vakiintuneissa EU-maissa, että kokoukset keskitetään yhteen paikkaan, sanoo Arvonen.

Tiilikaisen mukaan puheenjohtajuudesta on kaiken kaikkiaan tullut arkisempaa. Se johtuu pitkälti vuonna 2009 voimaan tulleesta Lissabonin sopimuksesta.

– Näkyvin muutos on se, että Eurooppa-neuvostossa ja ulkoasiainneuvostossa on siirrytty kiertävästä puheenjohtajasta pysyvään. Samalla kokoukset on keskitetty Brysseliin.

Unionin laajentumisen takia puheenjohtajuus muuttui trio-työskentelyksi.

– On tullut paljon pieniä ja keskisuuria jäsenmaita, ja agendasuunnittelu tehdään nykyisiin kolmen peräkkäisen puheenjohtajamaan eli trion ryhmissä.

Suomen kanssa triossa ovat Romania, jonka puheenjohtajuus alkaa ensi vuoden alussa, sekä Kroatia, joka seuraa puheenjohtajana Suomea.

Puheenjohtajamaan tehtävinä ovat EU:n jäsenmaita edustavan neuvoston ja sen valmisteluelinten kokousten suunnittelu ja johtaminen sekä neuvoston edustaminen muiden EU:n toimielinten suuntaan. Valtaosa kokouksista on Brysselissä.

Suomessa järjestetään kuusi epävirallista ministerikokousta sekä noin 80 virkamieskokousta.

– Epävirallista EU:n johtajien huippukokousta ei kuitenkaan järjestetä, sanoo Arvonen.