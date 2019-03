Brexitin sekasortoisuus sekoitti EU-maiden pasmat – EU-maat lykkäämässä brexitiä, mutta kuinka paljon?

Britannian häkellyttävä kompurointi heiluttaa jo Euroopan unionin tasapainoa. Torstaina Brysselissä nähtiin ensimmäisiä merkkejä siitä, että Euroopan unionin 27 jäsenmaan brexit-rintama on rakoilemassa.

Brexitin viivyttämisestä jouduttiin neuvottelemaan huippukokouksessa paljon odotettua pidempään. Vielä kello 22 Suomen aikaa oli epävarmaa, kuinka pitkä lieka Britannialle annetaan.

Päätökset brexitistä on aiemmin nuijittu huippukokouksissa kasaan muutamassa minuutissa. Istuntojen aikaa on kellotettu, koska sitä on pidetty merkkinä yhtenäisyydestä.

Pääministeri Theresa May tuli kokoukseen mukanaan pyyntö brexitin siirtämisestä kesäkuun loppuun.

– Olen henkilökohtaisesti pahoillani siitä, että lisäaikaa piti pyytää, mutta se antaa parlamentille aikaa lopulliseen päätökseen brexitistä, May sanoi pysähdyttyään kameroiden eteen punaisella matolla.

Lyhyt lisäaika auttaisi hänen mukaansa päätöksentekoa parlamentissa, jonka on odotettu äänestävän sopimuksesta uudelleen ensi viikolla.

Britannian on tarkoitus jättää Euroopan unioni 29. maaliskuuta. Näin käy, jos EU ja Britannia eivät sovi muusta.

Eron ehdoista on jo sovittu erosopimuksessa, mutta se ei ole mennyt läpi Britannian parlamentissa. Sopimus toisi Britannialle kahden vuoden siirtymäajan, joka tasaisi tietä ulos.

EU yrittää turvata selustansa

EU:n huoli liittyy vaaleihin. Euroopan parlamenttivaalit pidetään 23.–26. toukokuuta, eikä niiden pitämiseen saa jäädä oikeudellisia sudenkuoppia.

Illan aikana keskusteluissa liikkui tiettävästi muutamia ehdotuksia pidennyksen kestosta. Alkuillasta kiertäneessä päätösluonnoksessa puhuttiin vajaan kahden kuukauden pidennyksestä, joka olisi päättynyt juuri ennen vaaleja 22. toukokuuta.

Sitä pidempään lisäaikaan liittyy huolia, koska Britannia ei ole aikeissa järjestää EU-vaaleja. Jos Britannia ei järjestä vaaleja, mutta se pysyisikin EU:ssa, se vaarantaa koko Euroopan parlamentin aseman.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) odotti jo ennen kokousta, että jonkinlainen lisäaikaa annetaan. Hän muistutti, että päätös on ehdollinen, ja sidotaan siihen, että brittiparlamentti hyväksyy erosopimuksen ensi viikolla.

Brittiparlamentti saa kolmannen yrityksen

Ranskan presidentti Emmanuel Macron varoitti ennen huippukokousta, että edessä on sopimukseton brexit, jos Britannian parlamentti jälleen kerran hylkää erosopimuksen ensi viikolla.

– Jos erosopimuksesta ei äänestetä tai jos Britannian parlamentti hylkää sen taas, se ohjaa kaikkia kohti sopimuksetonta brexitiä.

Brittikansanedustajat hylkäsivät erosopimuksen kahdella edellisellä kerralla murskaluvuin. Ei ole mitenkään selvää, että sopimus hyväksyttäisiin kolmannellakaan kerralla.

Ylipäätään on ollut epäselvää, voiko Britannian parlamentti äänestää samasta sopimuksesta kolmannen kerran. EU-johtajat lupailivat Britannialle, että ne lyövät leimansa papereihin, joista pääministeri May ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sopivat aiemmin. Näin brittiparlamentin eteen saataisiin jotakin uutta, vaikka myös paljon vanhaa.