Britannia ei ole vastannut EU:n pyyntöön komissaariehdokkaasta

Uuden komission aloittaminen uhkaa viipyä Britannian vetkuttelun takia. EU-komissio kertoi tiistaina, että Britannia ei ole vieläkään lähettänyt tietoa komissaariehdokkaastaan.

Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen on pyytänyt Britanniaa lähettämään tiedon komissaariehdokkaastaan tai -ehdokkaista niin pian kuin mahdollista. Komission asettama takaraja oli eilen. Komission tiedottajan mukaan von der Leyen tarvitsee vastauksen vihoviimeistään viikon loppuun mennessä.

– Aika on loppumassa, komissiosta hoputettiin.

Samaan aikaan Euroopan parlamentissa kolme toisen kierroksen komissaariehdokasta eteni kohti hyväksyntää. Unkarin, Romanian ja Ranskan komissaariehdokkaat saivat hyväksynnän oikeusasioiden valiokunnalta, mikä tarkoittaa sitä, että he pääsevät torstaina kuultaviksi valiokuntiin.

Jos viimeisetkin komissaariehdokkaat läpäisevät kuulemiset torstaina ja parlamentti hyväksyy koko komission, voisi uusi komissio periaatteessa ehtiä aloittamaan joulukuun alussa.

Kompastuskiveksi jää kuitenkin yhä Britannia. Varsinkin pienemmät EU-maat ovat pitäneet tiukasti kiinni siitä, että jokaisella EU-maalla pitää olla komissaari. Ne eivät halua Britanniasta ennakkotapausta.

Uuden komission piti aloittaa marraskuun alussa

EU on myöntänyt Britannian erolle lisäaikaa sillä ehdolla, että maa ei vaikeuta muun EU:n toimintaa. Lisäaikaa on myönnetty joustavasti tammikuun loppuun saakka.

Vaalikamppailua käyvä pääministeri Boris Johnson on luvannut aiemmin, että maa ei enää asettaisi uutta komissaaria.

Uuden komission eli muun muassa Jutta Urpilaisen piti aloittaa työnsä marraskuun alussa. Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja hänen komissaarinsa jatkavat niin kauan kunnes uusi on nimitetty. Myös komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on kertonut jatkavansa niin kauan kuin on tarpeen.