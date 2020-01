Britannia eroaa Euroopan unionista – brexitin kannattajien riemu raikui jo iltapäivällä Lontoossa

Lontoossa parlamenttitalon kupeessa Helen Hyden silmät kostuvat ilosta. Hän puristaa kädessään Britannian lippua ja kertoo, kuinka hän on odottanut tätä hetkeä koko aikuisikänsä. Hetkeä, että Britannia eroaisi Euroopan unionista.

– En halua olla yhtään epäkunnioittava EU:ta kohtaan, mutta me olemme saarivaltio ja meillä on saarivaltion mentaliteetti, Hyde kertoo STT:lle.

Hän saapui tänään varta vasten Lontooseen osallistuakseen brexitin kannattajien juhliin parlamenttitalon viereisessä puistikossa. Varsinainen ohjelma alkaa vasta illalla, mutta puistikkoon oli kerääntynyt jo iltapäivällä riemuitsevia brittejä.

– Bye-bye EU, bye-bye, osa ihmisistä lauloi vanhan kansanlaulun sävelmään.

Illalla on odotettavissa isänmaallisia lauluja sekä puheita, ja lavalle nousee muun muassa EU-eroa vuosikymmeniä ajanut Nigel Farage. Ilotulituksia tai alkoholia juhlissa ei kuitenkaan nähdä, sillä parlamenttitalon ympäristöä koskevat tiukat rajoitukset.

Britannian erosopimus astuu voimaan kello 23 paikallista aikaa eli Suomessa aamuyhdeltä lauantainvastaisena yönä. Ero jakaa brittien mielipiteitä, joten suurta yhtenäisen kansanjuhlan tuntua ei ilmassa ole.

Pääministeri Boris Johnsonin ennakkoon nauhoitettu puhe kansakunnalle julkaistaan noin tuntia ennen eroa. Muutoin brexitin puolesta räväkästi kampanjoineen pääministerin odotetaankin pitävän illalla melko matalaa profiilia. Brittimedian mukaan pääministerin virka-asunnolla pidetään juhlavastaanotto, mutta tapahtumasta ei ole tulossa säihkyvää seurapiiritapausta.

Brittimedian mukaan Johnson sanoo puheessaan, brexit on Britannialle uuden ajan alku ja tarjoaa mahdollisuuden uudistumiseen sekä muutoksen.

Johnson on myös lupaamassa, että hän aikoo tehdä töitä maan yhtenäisyyden eteen.

Ainakin brexitin kannattaja Helen Hydella riittää luottamusta siihen, että Britanniasta tulee eron jälkeen entistä vahvempi.

– Uskon, että jos poliitikot alkavat saada nyt asioita aikaan, ihmiset kyllä luottavat heihin. Uskon, että yhtenäisyys kasvaa, Hyde sanoo.

EU:n kannattajilla huoli tulevasta

Britannian viimeinen päivä EU:n jäsenenä ei juuri näy merkittävästi Lontoon katukuvassa. Parin korttelin päässä parlamenttitalolta, St. Jamesin puistossa iltapäivä on uneliaan rauhallinen.

Lastensa kanssa kävelyllä olevat Carla Walker ja Jane Reichardt kertovat, että he mieluummin unohtaisivat koko brexitin. Ero merkitsee heille lähinnä alakuloa.

– Toivottavasti EU huolii meidät vielä joku päivä takaisin, Reichardt sanoo.

Walkeria ja Reichardtia mietityttää tulevaisuus. He toivovat, että uuden suhteen neuvottelut pitävät Britannian lähellä EU:ta ja että hyvistä asioista pidettäisiin jatkossakin kiinni.

– Tutkimus, turvallisuus ja kaupankäynti, ne ovat tärkeitä asioita. Ja toivon, että lapsemme saavat kasvaa avaramieliseen ja kansainväliseen ympäristöön, Reichardt summaa.

Osaa ihmisistä brexit ei hetkauta suuntaan eikä toiseen. Lontoossa asuva liettualainen Dalius Demencius perustelee välinpitämättömyyttään silllä, että hän uskoo asioiden säilyvän suunnilleen ennallaan.

– En usko, että brexit muuttaa paljoa asioita. Hinnat ehkä nousevat, mutta siinä kaikki, Demencius sanoo.

Siirtymäaikana alkavat neuvottelut uudesta suhteesta

Britannian ja EU:n (aiemmin EEC:n) teiden erotessa 47 vuoden yhteiselon jälkeen britit eivät enää osallistu työhön EU:n päätöksentekoelimissä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Britannian europarlamentaarikot poistuvat EU-parlamentista.

Käytännön suhteissa ja kansalaisten elämässä ero ei kuitenkaan heti näy juuri ollenkaan, koska sitä seuraa vuoden loppuun jatkuva siirtymäaika. Sen kuluessa Britannialla säilyvät EU:n jäsenvaltion oikeudet ja velvoitteet. Esimerkiksi kaupankäynti ja matkustaminen sujuvat kuten aiemminkin.

Edessä on pitkä ja tiivis neuvotteluputki, kun EU:n ja Britannian on määrä sopia uudesta suhteestaan.

EU on viestittänyt, että kaikki tarpeelliset alat käsittävän sopimuksen neuvotteleminen on näin lyhyessä ajassa käytännössä mahdotonta. Pääministeri Johnson on taas ollut toista mieltä. Hän on myös torjunut ajatuksen siitä, että siirtymäaikaa jatkettaisiin yli vuodenvaihteen.

Mahdollisesta lisäajasta siirtymäajalle olisi päätettävä ennen kesää.

Ei paluuta entiseen

Eron astuttua voimaan brexitiä ei voi enää peruuttaa. Näin Britanniasta tulee ensimmäinen maa, joka on koskaan eronnut EU:sta. Jos se haluaisi palata EU-jäseneksi, olisi liittymisestä käytävä jäsenyysneuvottelut.

Eron myötä EU:n asukasluku myös kutistuu 446 miljoonaan, kun 66 miljoonaa brittiä jäävät unionin ulkopuolelle.

Britannia on jättämässä jälkeensä merkittävän rahallisen aukon, sillä EU-komission arvion mukaan Britannian nettomaksuosuus on ollut 12 miljardia euroa vuodessa.

Brexit onkin osaltaan mutkistanut neuvotteluja EU:n monivuotisesta budjetista, josta jäsenmaat yrittävät päästä sopuun tämän vuoden aikana.