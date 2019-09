Brother Christmasin Ari Koponen kiistää rahankeräysrikokset: "Höpöttelyä lillukanvarsista"

Hyväntekeväisyysjärjestö Brother Christmasin hallituksen puheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen on kiistänyt syytteet rahankeräysrikoksista Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan Brother Christmasille kerättiin vuosina 2016–2017 yli 200 000 euroa ilman rahankeräyslupaa. Rahankeräystä pyrittiin syytteiden mukaan peittelemään sillä, että rahanantajat saivat rahoillaan vastikkeen, kuten pinssin, rintanapin tai rannekkeen. Vastikkeiden arvo oli kuitenkin mitätön ihmisten antamiin rahasummiin nähden, syyttäjä sanoo.

Koponen sanoo luulleensa toimineensa laillisesti. Oikeudessa hän korosti, että kukaan ei edes syytä häntä rahojen väärinkäytöstä.

– Kiistatta tiedämme, että näin ei ole. Ja nyt täällä höpötämme tällaisista lillukanvarsista. On tämä aika turhauttavaa, hän sanoi oikeudessa.

Puolustus: Tavaroiden myynnistä saa antaa hyväntekeväisyyteen

Syyttäjän mukaan järjestö keräsi vuonna 2017 ilman vaadittavia lupia 180 000 euroa. Lisäksi Koponen keräsi syyttäjän mukaan loppuvuodesta 2016 omalla toiminimellään liki 24 000 euroa ilman rahankeräyslupaa. Myös tässä, Mesenaatti-yhteisrahoituspalvelun kautta tehdyssä kampanjassa Koponen esiintyi Brother Christmasin hahmossa. Brother Christmasista tuli rekisteröity yhdistys vasta kampanjan ollessa jo käynnissä.

– Tässä ei missään nimessä ole ollut kyse normaalista tavaranmyynnistä, vaan peitellystä rahankeräyksestä, syyttäjä Virva Ylén sanoi.

Syyttäjän mukaan tämän puolesta puhuu myös se, että usein rahanantajat eivät edes halunneet tarjottua vastiketta. Kun ihmiset maksoivat Brother Christmasille 180 000 euroa, vastikkeita toimitettiin rahanantajille vain 20 000 euron osalta, syyttäjä sanoi.

Koposen puolustuksen mukaan kyse ei ollut vastikkeettomasta rahankeräyksestä, vaan nimenomaan tavaroiden myynnistä. Se taas on sallittua, ja osa tuloista voidaan käyttää hyväntekeväisyyteen, hänen avustajansa sanoi.

Avustajan mukaan vastikkeita oli tarjottu kaikille rahaa antaneille.

– Sillä ei ole merkitystä, jos joku ei halua vastaanottaa tuotetta. Olennaista on, että vastikkeita on ollut tarjolla, mutta niitä ei voi pakolla toimittaa kenellekään, hän sanoi.

Syyttäjä: Ei kyse kovin isosta asiasta

Syyttäjä hakee jutussa sakkotuomioita.

– Loppujen lopuksi ei ole kyse kovin isosta asiasta. Muita väärinkäytöksiä ei ole havaittu, ainoastaan tämä rahankeräyslupa on puuttunut. Rahankeräysten valvominen on tärkeää, koska niissä on mahdollisuus isoihin väärinkäytöksiin, syyttäjä Ylén sanoi.

Koposen hyväntekeväisyyshahmo on alkujaan tunnettu parrasta, piposta ja ruutupaidasta sekä tavastaan hyödyntää sosiaalista mediaa. Yhdistys on kerännyt apua muun muassa sairaille lapsille ja vähävaraisille lapsiperheille.

Helsingin Sanomat kirjoitti viime vuoden helmikuussa järjestön rahan keräämisestä ja rahankäytöstä. Seura kirjoitti yhdistyksestä useita juttuja maaliskuussa. Huhtikuussa poliisi aloitti Brother Christmasia koskevan esitutkinnan.

Oikeudessa Koponen sanoi, että kaksi viime vuotta olivat olleet raskaat. Siitä huolimatta järjestö jatkaa hänen mukaansa toimintaansa.

– Mediakohu vaikutti perheeseen, läheisiin, ystäviä hävisi, tuli itsetuhoisia ajatuksia -- Jos tällainen paskamyrsky tulee, aika moni olisi jo sanonut että kiitos ja näkemiin, hän sanoi.