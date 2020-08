Bukarestista saapuneet ohjattiin suoraan koronatestiin Helsinki-Vantaalla – Testistä voi yhä kieltäytyä, mutta tulevaisuudessa viranomaiset voivat määrätä matkustajia menemään suoraan testiin

Bukarestista perjantai-iltana Helsinki-Vantaalle saapuneet lentomatkustajat olivat ensimmäisiä, jotka ohjattiin suoraan koronatesteihin. Näin kertoi sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas STT:lle perjantaina.

Kaikkien lentokoneen matkustajien ohjaaminen testeihin oli nyt käytössä ensimmäistä kertaa. Taustalla on hallituksen heinäkuussa asettaman työryhmän ehdottamat toimet virustilanteen hillitsemiseksi.

Tulokkaan mukaan testistä voi vielä tässä vaiheessa kieltäytyä, mutta tulevaisuudessa viranomaiset voivat määrätä matkustajia menemään suoraan testeihin.

– Vahva suositus testaamiseen on annettu jo silloin, kun matkustajat ovat lähteneet lennolle ja uudelleen lentokoneessa. Periaatteessa, jos et halua että sinut testataan, niin tällä kertaa on mahdollisuus vielä kieltäytyä. Haluamme myös nähdä sen, mikä vaikutus tällä ensimmäisellä kierroksella on, minkä jälkeen katsomme kovempien toimenpiteiden tarvetta, Tulokas sanoo.

Pakollisiin testeihin vaaditaan Tulokkaan mukaan aina viranomaisen päätös. Toimivaltaisia viranomaisia ovat muun muassa aluehallintovirastot (avi).

Asiasta uutisoi aiemmin perjantaina muun muassa Yle.

Vain muutama prosentti on suostunut testeihin

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen tulevista yhdestä kahteen prosenttia on osallistunut vapaaehtoiseen koronatestiin kuluneen viikon aikana. Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoi perjantaina, ettei hänellä ole tietoa yhdestäkään positiivisesta testistä.

Testin ottamisesta huolehtii Huslabin henkilökunta. Helsinki-Vantaan testauspiste on auki 24 tuntia vuorokaudessa.

Suurin osa testatuista on ulkomaalaisia. Testaukset kohdistetaan erityisesti matkustajiin, jotka tulevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karanteenimaiksi määrittelemistä maista. Näitä matkustajia on päivittäin noin 1 000, kun lentoaseman kautta on saapunut vuorokaudessa noin 5 000 matkustajaa.

Matkustajan testaustarve arvioidaan lentoaseman terveysinfossa.