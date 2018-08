Bussi syöksyi sillalta rautatielle Kuopiossa – kolme kuollut alustavan tiedon mukaan

Itä-Suomen poliisin alustavan tiedon mukaan Kuopion bussionnettomuudessa on kuollut kolme ihmistä. Tilausliikenteessä ollut linja-auto syöksyi sillalta junaradalle Kolmisopentiellä.

Poliisi epäilee, että syynä onnettomuuteen oli tekninen vika, mahdollisesti bussin jarrujen pettäminen.

Onnettomuudessa oli osallisena myös viisi henkilöautoa. Pelastustoimet ovat käynnissä.

Onnettomuus sattui hieman ennen kolmea Kolmisopentiellä liittymässä, jossa tie ylittää junaradan lisäksi Viitostien.

Bussi oli ajanut Kolmisopentietä etelän suuntaan, ajanut valoristeyksen läpi ja syöksynyt sitten sillalta useamman metrin pudotuksen junaradalle.

Poliisi kieltää onnettomuuden takia Kolmisopen liikekeskukseen ajamiseen moottoritieltä eli Viitostieltä sekä Leväsentien suunnasta.

Junaliikenne on keskeytetty Suonenjoen ja Kuopion välisellä rataosalla. Bussin putoaminen radalle on aiheuttanut sähköratavian, jonka laajuudesta ei vielä ole tietoa. Junat on korvattu linja-autoin.