Bussien turvallisuus puhuttaa, mitä tekevät kaupunki ja Jyväskylän Liikenne? Toivottuja uudistuksia joudutaan vielä odottamaan

Keskustelussa Jyväskylän Liikenteen paikallisliikenteestä Jyväskylän seudulla on noussut esiin muun muassa ajatus siitä, että bussikorttinsa voisi leimata myös linja-auton keskiosassa. Nyt kaikki matkustajat, niin käteisellä kuin linkkikortillakin maksavat, voivat maksaa vain etuovella.

– Jyväskylän Liikenne ei tee päätöksiä tällaisista asioista, vaan se on palvelun tilaajan eli Jyväskylän kaupungin päätösvallassa. Itse näkisin, että maksamisen valvonta vaikeutuisi huomattavasti. Kiusaus nousta keskiosasta bussiin maksamatta voisi tulla houkuttelevaksi, kun lipuntarkastajia ei ole, toimitusjohtaja Harri Saarenpää sanoi.

Toiseksi sujuva autoon nouseminen ja siitä poistuminen voisivat hankaloitua, jos samaan aikaan osa matkustajista on tulossa samoista ovista ulos, joista osa matkustajista pyrkii sisään.

– Ymmärrän kyllä hyvin esimerkiksi lastenvaunujen ja rollaattorien kanssa liikkuvien toivetta voida maksaa keskiovella, Saarenpää sanoi.

Jyväskylän Liikenne on useaan otteeseen toivonut lipuntarkastajia paikallisliikenteeseen. Se voisi mahdollistaa myös keskiosassa maksamisen, mutta sillä olisi myös kuljettajien turvallisuutta parantava vaikutus.

– Vähemmän puhutaan niistä uhkista, joita kuljettajat työssään kohtaavat. Olemme toivoneet, että seuraavissa kilpailutuksissa kalustoedellytyksissä olisivat turvaohjaamot. Ne suojaavat kuljettajia takaa ja sivulta, mutta eivät vaikeuta asiakaskohtaamisia, Saarenpää sanoi.

Lipuntarkastajien tulosta onkin puhuttu jo usean vuoden ajan. Keskisuomalainen uutisoi kaksi vuotta sitten syksyllä, että lipuntarkastajat astuvat busseihin "ensi vuonna", eli vuonna 2018. Näin ei käynyt, eivätkä tarkastajat ole astuneet busseihin vieläkään.

Palvelupäällikkö Kari Ström kertoi, että lupa tarkastustoimintaan on jo saatu, joten sen puolesta toiminta olisi voitu jo käynnistää.

– Haasteeksi on osoittautunut on koulutusvaatimusten suhteen erittäin vaativa asetus, joka on tehty lähinnä Helsingin seudun paikallisliikenteen ehdoilla, Ström sanoi.

– Jyväskylä onkin yhdessä muiden keskisuurten kaupunkien kanssa vienyt ministeriöön esityksen asetuksen kohtuullistamisesta. Totta kai toivomme, että asia otettaisiin mahdollisimman pian työn alle, jotta lipuntarkastus saataisiin toimimaan pienemmissäkin kaupungeissa, Ström sanoi.

Nyt vaatimukset ovat määrällisesti ja laadullisesti niin kovat, että niiden toteuttaminen kaupungeissa, joissa henkilöstö kiertää eri tehtävissä, on melko mahdotonta.

– Helsingissä voi nousta bussiin vapaasti, ja lipuntarkastajat kiertävät tarkistamassa matkalippuja. Tarkastajia on siellä parisataa, Ström kertoi.

Jyväskylässä käytäntö etuovesta sisään ja keski- ja takaovista ulos säilyy ainakin niin kauan, että tarkastajia saadaan paikallisliikenteeseen tai maksumenetelmissä tapahtuu muita muutoksia.

– Olemme seuranneet sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua, ja vastaamme siihen osaltamme tiedotteella vielä tänään perjantaina, Ström sanoi.

Yksittäisiin kehitysehdotuksiin Ström toteaa, että niitä ei lähdetä erikseen selvittämään, vaan koko joukkoliikenteen kehittämistä tarkastellaan laajan kokonaisuutena ohjelmassa, joka on Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen valtuustojen käsittelyssä tänä syksynä.