CMI al-Taeen kirjoituksista: Meidän olisi pitänyt olla perinpohjaisempia

Oli korkea aika, että vastikään kansanedustajaksi valittu Hussein al-Taee (sd.) kertoi totuuden vuosien takaisista Facebook-kirjoituksistaan, sanoo konfliktinratkaisujärjestö CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Al-Taee myönsi tänään aidoksi kuvakaappaukset kirjoituksistaan.

Talvitien mukaan myös CMI on "polttanut näppinsä" asiassa. Viime vuoden lopulla CMI kiisti STT:lle kyseisten kuvakaappausten aitouden ja kertoi, että viestit ovat väärennettyjä. CMI:n olisi pitänyt tuolloin olla tutkimuksissaan perinpohjaisempi ja ottaa asia vakavammin, Talvitie sanoo STT:lle.

Talvitie sanoo, ettei ole itse ollut mukana asian selvittelyprosessissa.

– Tietoni on toisen käden tietoa. Käsitykseni on se, että kun asiasta otettiin marraskuussa yhteyttä, meillä useampi henkilö kävi läpi (al-Taeen) Facebook-tiliä. Katsoimme, löytyykö sieltä jotakin sellaista, mihin meidän tulee reagoida.

Talvitien mukaan tuolloin mitään hälyttävää ei löydetty. Asiaa kysyttiin myös al-Taeelta itseltään.

– Hän oli vastannut niin, ettei muista kirjoittaneensa mitään tuollaista. Husseinin oma tarina on tässä muuttunut, Talvitie sanoo.

"Tämä dissonanssi on ollut meille järkyttävä"

Talvitien mukaan lopullisen totuuden asiassa on tiennyt vain al-Taee itse.

– Toisaalta olimme helpottuneita, että nyt totuus on tullut julki. Ja toisaalta järkyttyneitä, sillä tuntuu aivan käsittämättömältä, että se Hussein, jonka me CMI:ssä tunnemme, on kirjoittanut tällaisia. Tämä dissonanssi on ollut meille järkyttävä.

Talvitien mukaan al-Taee oli CMI:ssä ollessaan käyttäytynyt moitteettomasti ja tehnyt työnsä hyvin.

– Kollegoista tuntui aivan absurdilta, että hän olisi pystynyt kirjoittamaan tällaista.

Al-Taee ei ole enää CMI:n palveluksessa. Talvitien mukaan syynä on al-Taeen valinta kansanedustajaksi. Asiasta oli sovittu suullisesti jo ennen al-Taeen ehdokkuutta, ja kirjallisesti myöhemmin, Talvitie sanoo.

Al-Taee työskenteli CMI:n palveluksesta vuodesta 2015 lähtien.

Al-Taee pyytää anteeksi loukkaavaa kieltä

Al-Taee on myöntänyt Facebookissa julkaistussa kirjoituksessaan ja blogissaan, että julkisuudessa kiertäneet kuvakaappaukset hänen vanhoista Facebook-kirjoituksistaan ovat aitoja.

– Avaan tässä kirjoituksessa vuosien takaisia Facebookiin kirjoittamiani tekstejä, joista otetut kuvakaappaukset ovat herättäneet keskustelua viime viikkoina. Olen käynyt näitä uudelleen ja uudelleen läpi ja voin sanoa niiden olevan valitettavasti aitoja, al-Taee kirjoittaa blogissaan.

Al-Taee pyytää kirjoituksessaan anteeksi tukijoiltaan, äänestäjiltään, CMI:ltä ja SDP:ltä. Hän myös tunnustaa, ettei ollut aiemmin kertonut puolueensa eduskuntaryhmälle kaikkea menneisyydestään.

– Pyydän teiltä kaikilta anteeksi. Minulla ei ole sanoja häpeälle, jota tunnen nyt niistä ennakkoluuloista, ajatuksista ja kielestä, jota olen käyttänyt homoseksuaaleista, juutalaisista, sunneista, somaleista tai muista ihmisryhmistä.

Al-Taee kertoo halunneensa painaa tämän osan menneisyydestään taakseen ja toimineensa asiassa typerästi, koska ei toiminut avoimesti. Hän myös vakuuttaa ajattelunsa muuttuneen.

– Ihmisarvo on minulle jakamaton, enkä hyväksy yhdenkään ihmisryhmän syrjintää tai mihinkään ryhmään kohdistuvaa vihaa.

"En ajatellut sitä vaalinäkökulmasta"

Al-Taee painotti myös STT:lle häpeävänsä vanhoja kirjoituksiaan ja kertoo, että hänellä kesti kauan käsitellä häpeän tunnetta.

– Joka päivä ajattelin, että menen syvemmälle ja syvemmälle häpeässä, ellen ole rohkea ja tule ulos näiden kanssa. Ja nyt sen tein.

Hän kuvailee, ettei enää tuntenut ahdasmielistä ja ennakkoluuloista ihmistä, joka oli "tuollaista kirjoittanut".

– Halusin irtisanoutua niistä ajatuksista niin perinpohjaisesti kuin voi. Oli virhe ajatella, että se onnistuu sillä, että en sano suoraan (kirjoittaneeni niitä), ja nyt haluan sanoa suoraan.

– Olen halunnut aktiivisesti unohtaa sen menneisyyden, siitä on ollut kyse.

Myönnättekö, että alusta pitäen tiesitte, että ne ovat kirjoittamianne?

– Epäilin kyllä vahvasti, että ne olisivat olleet minun kirjoittamiani, mutta minun oli pakko kohdata ne yhä uudelleen, miettiä niitä yhä uudelleen ja uudelleen. Minun olisi pitänyt kohdata ne vanhat kirjoitukset heti ja avoimesti.

STT kysyi al-Taeelta myös, liittyikö kertomisen lykkääntyminen eduskuntavaalien aikatauluun.

– En ajatellut sitä vaalinäkökulmasta ollenkaan. Ainoastaan ajattelin, että tässä on hyvin kielteisiä tunnetiloja, joita en enää tunne, halusin haudata ne ja toivoa, etteivät ne tulisi koskaan kohdatuksi.

Al-Taee lisää, ettei halunnut tuottaa ihmisille pettymystä ja rakensikin kampanjansa identiteetille, jolle samaistuu nykyään: hän haluaa rakentaa siltoja ihmisten välille.

– Olen halunnut hyvittää menneet työn kautta.

Hän toteaa myös, ettei kukaan ole painostanut häntä kirjoittamaan mitään.

– Halusin kirjoittaa tämän, ja se on tehnyt todella kipeää tuottaa pettymys läheisilleni, tukijoilleni, SDP:lle, CMI:lle, että olen jättänyt kertomatta avoimesti taustastani. Ja nyt halusin sen kertoa avoimesti esiin niin monisanaisesti kuin vain osaan ja koko sydämelläni, hän sanoi STT:lle maanantaina.

"Matka on ollut pitkä ja vaikea"

Al-Taee vetoaa anteeksipyynnössään omaan taustaansa konservatiivisessa yhteisössä.

– Tulen hyvin konservatiivisesta taustasta, jossa asenteet esimerkiksi sukupuolirooleihin ja seksuaalisiin vähemmistöihin ovat kaukana siitä, mitä itse ajattelen nyt. Kasvuympäristössäni homoseksuaalisuus oli tabu, jonka käsittelemiseen ei ollut minkäänlaisia sanoja. Myös kaveripiirissäni yksi tapa käsitellä tätä pelkoa oli halveksuva puhe, al-Taee kirjoittaa.

Al-Taeen mukaan "matka on ollut pitkä ja vaikea myös suhtautumisessani juutalaisiin".

– Nuorena, seuratessani uutisointia Lähi-idästä, näin muiden ihmisten tuskaa. Yhdellä puolella olivat diktaattorit, joille länsi möi aseita, ja toisella näiden kansat joita alistettiin. Mutta etenkin palestiinalaisten ahdinko Lähi-idässä sai minut todella turhautuneeksi ja surulliseksi. Sekoitin ajattelussani juutalaiset ja Israelin, hän jatkaa.

Kansanedustaja kertoo tietävänsä nykyisin, että Israelin ja juutalaisten syyllistäminen on helppo narratiivi, jolla Lähi-idän vallanpitäjät vievät huomiota pois omista ongelmistaan.

– Israelin rinnastaminen Isikseen oli typerää. Israel on demokratia, jossa vaikuttaa erilaisia poliittisia voimia. Ymmärrykseni tällä saralla on kehittynyt huomattavasti. Olen edelleen kriittinen Israelin ihmisoikeusrikkomuksien suhteen, mutta näen konfliktien syyt ja seuraukset aikaisempaa syvällisemmin.

Huomattiin Israelissa asti

Al-Taeen aiemmat kirjoittelut herättivät pahennusta myös Israelissa asti, kun Jerusalem Post kirjoitti aiheesta. Lehden haastattelema asiantuntija Jerusalemin Simon Wiesenthal -keskuksesta arvioi, että al-Taee on "selvästi antisemiitti".

STT kertoi aiemmin, että al-Taee oli vuoden 2014 Facebook-kirjoituksissaan kommentoinut Lähi-idän tilannetta hyvin kärjekkäästi. Hän oli silloin muun muassa vihjaillut, että Israel ja Yhdysvallat olisivat kouluttaneet Isis-terroristeja.

SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli viime tiistaina al-Taeen kirjoituksia. Al-Taee pyysi niitä anteeksi, ja ryhmänjohtaja Antti Lindtman ilmoitti ryhmän olevan selvitykseen ja anteeksipyyntöön tyytyväinen.

Lindtmanin mukaan al-Taeen irtisanoutuminen aiemmista kirjoituksistaan oli edellytys sille, että tämä voi toimia SDP:n eduskuntaryhmän jäsenenä.