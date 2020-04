Cannonball jakoi joulukinkkuja vuonna 2016, poliisi epäilee nyt 170 000 euron petosvyyhtiä – kinkkuja ei ollut maksettu

Poliisi on saanut valmiiksi tutkinnan, joka liittyy liivijengi Cannonball Finlandin järjestämään joulukinkkujen jakamiseen Helsingissä joulukuussa 2016. Poliisin mukaan tutkinnassa on ilmennyt, että joulukinkkuja ei ollut maksettu ja on syytä epäillä, ettei niitä ollut tarkoituskaan maksaa.

Joulukinkkujen tutkinnan yhteydessä paljastui huomattavasti laajempi epäilty rikoskokonaisuus, jossa on kyse lähinnä erilaisista tilauspetoksista. Epäiltyjä on viisi. Poliisi arvioi, että rikosvahingot nousevat kaikkiaan noin 170 000 euroon.

Juttu siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.

Rikosepäilyt käynnistyivät vuoden 2017 syksyllä, kun joulukinkkuja toimittanut yrittäjä ei ollut saanut maksua tuotteistaan. Poliisin mukaan tutkinnan edetessä paljastui rikoskokonaisuus, johon kuuluu yhteensä yli 30 rikosjuttua.

– Petoksia oli tehty yhteensä neljän eri yhtiön ja niiden vastuuhenkilöiden nimissä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin talousrikosyksikön johtaja Mikko Kiiski tiedotteessa.

Ostoslistalla autoja ja leluja

Poliisin mukaan esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että yhtiöiden tietoja on käytetty oikeudettomasti eli yhtiöiden vastuuhenkilöt eivät olleet tienneet tilauksista. Samoin on syytä epäillä, ettei näitäkään tilauksia ollut tarkoituskaan maksaa takaisin. Ostoslistalla oli poliisin mukaan muun muassa elektroniikkaa, elintarvikkeita ja leluja sekä osamaksusopimuksilla hankittuja ajoneuvoja.

Kiisken mukaan tilauspetokset, joissa rikoksen tekemisessä hyödynnetään yhtiöiden nimiä sekä niiden antamaa uskottavuutta ja luotettavuutta, ovat valitettavan yleisiä.

– Yhtiöiden kannattaa kiinnittää tämäntyyppisiin huijauksiin erityistä huomiota, Kiiski huomauttaa.

Poliisin mukaan tutkinnassa ei varmistunut, että Cannonball Finlandin edustajat olisivat tehneet kaikki epäillyt tilauspetokset.

Pääepäilty on vuonna 1990 syntynyt mies. Tutkinnan kuluessa epäiltyjä on ollut kaikkiaan kymmenkunta, mutta heistä osan kohdalla rikosepäilyt eivät edenneet syyteharkintaan saakka.