Cannonballin ex-johtajan Janne Tranbergin ja Niko Ranta-ahon epäillyssä huumeorganisaatiossa syytteet yli 50 ihmiselle – kaksikon epäillään johtaneen huumeorganisaatiota Espanjasta

Cannonballin entistä johtajaa Janne "Nacci" Tranbergiä ja Niko Ranta-ahoa vastaan on nostettu syytteet laajassa huumejutussa, kerrotaan Helsingin käräjäoikeudesta STT:lle. Heidän epäillään johtaneen doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota Espanjasta käsin.

Syytettyjä jutussa on kaikkiaan 53. Heistä 15 on syyttäjän mukaan vangittuna.

– Syytteet koskevat pääasiassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä dopingrikoksia ja törkeää rahanpesua, syyttäjä kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan Suomeen tuotiin erittäin suuria määriä huumeita, lääkkeitä ja dopingaineita. Suomeen epäillään salakuljetetun muun muassa yli 200 kiloa amfetamiinia, 15 kiloa kokaiinia, yli 100 000 ekstaasitablettia ja kaksi kiloa kristallia. Lisäksi epäillään tuodun noin kaksi miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä, kymmeniä eri dopingaineita ja 60 kiloa hasista.

Salakuljetus on tapahtunut rekoilla ja rahtilähetyksinä. Rikoshyödyksi poliisi arvioi noin neljä miljoonaa euroa. Osa aineista saatiin takavarikoitua esitutkinnassa.

Poliisi: Koko organisaatio kaksikon hallinnassa

Poliisin mukaan tutkinnassa on pääepäiltyinä kaksi suomalaista miestä.

– On ollut selkeästi kaksi ylätason toimijaa, jotka ovat Espanjasta käsin toimineet ainakin jossain määrin yksissä tuumin, sanoi joulukuussa tiedotustilaisuudessa rikoskomisario Toni Uusikivi.

Poliisi ei ole nimennyt epäiltyjä, mutta on pääteltävissä, että he ovat viime vuonna vangitut Tranberg ja Ranta-aho. Kokonaisuudessa epäiltynä on ollut myös Helvetin enkelien johtohahmo.

Pääepäillyt ovat poliisin mukaan komentaneet 4–5 ihmisen ryhmiä, jotka hoitivat aineiden maahantuonnin, varastoinnin ja levityksen Suomessa pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Uusikiven mukaan toiminta on ollut pääosin kahden pääepäillyn hallinnassa.

Neljä syyttäjää, esitutkintamateriaalia yli 10 000 sivua

Huumejuttu on poikkeuksellisen laaja. Helsingin käräjäoikeuden mukaan se ei ole koskaan käsitellyt yhtä suurta huumejuttua. Syytteiden käsittelyn on määrä alkaa Helsingissä tämän kuun lopulla ja kestää toukokuuhun asti.

Juttu on myös syyttäjän näkökulmasta poikkeuksellisen laaja. Esimerkiksi poliisin esitutkintapöytäkirjaan kertyi pitkälti yli 10 000 sivua. Syyttäjä Heli Vesaaja sanoo, että jutussa on sen laajuuden takia neljä syyttäjää.