DUP torjui uuden brexit-ratkaisun vain tunteja ennen EU-huippukokousta

Pohjois-Irlannin unionistipuolue (DUP) ei hyväksy Britannian pääministerin Boris Johnsonin ajamaa uutta brexit-suunnitelmaa. Puolue ilmoitti Twitterissä, että ratkaisut arvonlisäverosta ja tulleista eivät kelpaa sille.

DUP:n ilmoitus on kova isku Johnsonille vain muutamaa tuntia ennen kuin brexit-ratkaisua on määrä käsitellä EU-huippukokouksessa. Brexit on pantu huippukokouksen asialistalle ensimmäiseksi aiheeksi, mutta käsittely saattaa siirtyä huomiseksi, jos tilanne näyttää olevan kovin levällään.

Uutinen DUP:n kannasta sysäsi viime päivinä vahvistuneen punnan laskuun valuuttamarkkinoilla.

EU-komissio ilmoitti, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Johnson ovat keskustelleet puhelimitse mahdollisuuksista löytää ratkaisu.

– Jokainen tunti ja minuutti on tärkeä, sanoi komission tiedottaja Mina Andreeva Twitterissä.

DUP on toiminut konservatiivien apupuolueena, mutta on aiemmin torjunut kaikki ratkaisut, jotka perustuvat tullirajaan Irlannin merellä.

Arvonlisäverokysymyksen piti olla viimeinen avoin asia uudessa brexit-kompromississa. EU:n ja Britannian neuvottelijat olivat pitkän väännön jälkeen sopineet ratkaisun, jossa Pohjois-Irlanti olisi jäänyt osaksi EU:n tulliunionia ja arvonlisäverosääntöjä.

Päätös vaikeuttaa yrityksiä saada uudelle ratkaisulle Britannian parlamentin hyväksyntä. Britannian on edelleen määrä erota EU:sta 31. lokakuuta.

Toiveikkuutta löytyy vielä

Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi uutistoimisto AFP:n mukaan saksalaisille parlamentaarikoille, että neuvottelut etenevät myönteiseen suuntaan, vaikka valmista ei ole vielä tullut. Merkelin mukaan Britannia on ollut valmis neuvottelemaan ja tekemään konkreettisia ehdotuksia. Hän ei kuitenkaan halunnut arvioida, mihin tuloksiin päivän tapaamiset johtavat.

– Hyvän ratkaisun löytäminen on kuin ympyrän neliöimistä, Merkel sanoi.

Hän painotti, että EU:n muut jäsenmaat eivät hyväksy ratkaisua, joka loisi Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille kovan rajan, joka uhkaisi lietsoa uusia väkivaltaisuuksia.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi keskiviikkona haluavansa uskoa, että sopimusta viimeistellään ja EU-johtajat voisivat tukea sitä torstaina. Huippukokouksia johtava Donald Tusk puolestaan kertoi brexit-sovun perustuksien olevan valmiina.

EU-johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen brexitin viedessä päähuomion.

Britannian on tarkoitus jättää EU kahden viikon päästä, lokakuun viimeinen päivä. Britannian lain mukaan pääministeri Boris Johnson joutuu pyytämään erolle lisäaikaa, jos hänellä ei ole huippukokouksesta kotiinviemisinään erosopimusta, joka hyväksytään maan parlamentissa lauantaihin mennessä.

Sopimus tarvitsee joka tapauksessa vielä Britannian parlamentin hyväksynnän, jota ei kolmella edellisellä kerralla ole saatu.

Turkki, laajentuminen ja budjetti jäävät varjoon

Brexit jyrää tälläkin kertaa huippukokouksen muut aiheet, vaikka asialistalla olisi vakavia ja tärkeitä aiheita.

EU-johtajien odotetaan tuomitsevan Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyriaan yhtä suorasanaisesti kuin ulkoministerit maanantaina. EU-maiden lausunto oli poikkeuksellinen, koska maat tuomitsivat ensimmäistä kertaa Nato-kumppanin ja EU-hakijamaan toiminnan.

EU-johtajat palaavat myös keskusteluun laajentumisesta. Eurooppaministerit torjuivat aiemmin viikolla jäsenyysneuvotteluiden aloittamisen Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa, mutta päätös jäi kiinni vain muutamasta maasta. Varsinkin Hollanti ja Ranska ovat varautuneita neuvotteluiden aloittamiseen maakaksikon kanssa.

Vaikeana palana huippukokouksessa ovat tulevien vuosien budjettineuvottelut. Suomi on puheenjohtajamaana toimittanut EU-maille pohjapaperin, josta käydään keskustelua.

Neuvottelut venyvät vähintään loppuvuoteen, mutta nyt tavoitteena on sopia budjetin koosta.

Kannat jakautuvat voimakkaasti nettomaksajien ja -saajien välillä. Komission on ehdottanut 1,11 prosenttia EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta, mutta tiukan kurin viisikko Saksa, Hollanti, Itävalta, Ruotsi ja Tanska vaativat budjetin pitämistä yhdessä prosentissa.