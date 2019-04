Demarit saattavat löytää "yllättäviä ystävyyssuhteita" – äänten tasainen jakautuminen johtamassa vaikeisiin hallitusneuvotteluihin

Valtiotieteen professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta odottaa hallitusneuvotteluista hyvin vaikeita, joskaan hallitustunnustelijakaan ei ole vielä aivan selvä.

Wass näkee, että vihreät ovat hallituksessa joka tapauksessa, elleivät perussuomalaiset ole hallitustunnustelijoina.

Hän uskoo, että SDP:n johdolla hallitustunnusteluissa voi löytyä "yllättäviäkin ystävyyssuhteita". Hän arvelee, että Antti Rinteen sosiaalidemokraatit ovat oppositiossa lämmittäneet välejä pienempiin puolueisiin.

Wassin mukaan äänten tasainen jakautuminen kolmen kärjessä on osoitus siitä, että ihmiset ovat löytäneet vaihtoehtoja perinteiselle puoluekentälle.

– Äänestäjäkunnalla on monia tarpeita. Vanhat luokkapohjaiset erot ovat moninaistuneet.

Wassin mukaan lopputuloksena on se, että hallitusneuvotteluissa joudutaan sovittelemaan erilaisia malleja.

– Ellei vähemmistöhallitukseen mennä, ja sitä kukaan tuskin haluaa, Wass toteaa.

"Järjestys voi vielä muuttua"

Myös Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki oli haluton julistamaan Ylen tulosennusteen perusteella illalla mitään puoluetta vielä suurimmaksi. SDP oli saamassa ennusteen perusteella 40 paikkaa, ja sen vanavedessä tulivat perussuomalaiset ja kokoomus.

– Ei tarvitse hirveästi tapahtua, niin järjestys voi vielä muuttua, hän sanoi.

Karimäki kuitenkin arvioi, ettei kärkijoukon tasaisuus ainakaan helpota hallitusneuvotteluita. Kun kenelläkään ei ole selkeää kaulaa, millekään puolueelle ei tule erityisen vahvaa mandaattia toteuttaa omaa vaaliohjelmaansa.

– Jos tulos on kovin tasainen ja voittajan sekä toiseksi ja kolmanneksi tulleen väliset paikkamäärät ovat parin kolmen paikan sisällä, totta kai se tekee sen, että neuvoteltavaa on varmasti enemmän ja vaalien voittajakaan ei voi niin suurella rintaäänellä omia asioitaan esittää toteutettavaksi.

Vihreillä todella hyvä tulos, keskusta sukelsi

Vaalien suurimmiksi voittajiksi näyttivät olevat tulossa ääntenlaskennan edetessä vihreät ja vasemmistoliitto.

– Jos katsotaan historiallista taustaa, niin vihreät ovat ehdottomasti se puolue, joka on tekemässä kaikkien aikojen parasta tulosta. Toki tietysti vasemmistoliitollakin on tilanne, että he ovat pitkään aikaan kääntämässä puolueen kannatusta niin, että paikkoja on tulossa lisää. Kyllä nämä molemmat puolueet ovat sellaisia, jotka tekevät todella hyvän tuloksen, Karimäki sanoi.

Keskusta puolestaan oli tekemässä kaikkien aikojen mahalaskua. Vaaleja edeltävien kannatusmittausten valossa tässä ei ollut Karimäen mukaan yllättävää.

– Pääministeripuolueiden on meillä tapana kärsiä. Ja ehkä keskustan tapauksessa on myös se, että puoluetta on niin muiden kuin omien parista kritisoitu tällä hallituskaudella paljon siitä, että se politiikka, mitä (Juha) Sipilän hallituksessa on tehty, ei ole keskustalaisen näköistä alkiolaista politiikkaa, Karimäki sanoi.