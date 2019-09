Demarivaikuttaja lyttäsi Hippos2020-hankkeen, näin vastaa Timo Koivisto: "Edistyy koko ajan"

Jättimäisen Hippos2020-hankkeen aikataulun venyminen ja uuden rahoittajakumppanin puuttuminen on saanut epäilyksen siemenet itämään: Onko aika vetää tulppa irti Hippoksen toiveiden tynnyristä, bisnesvetoisesta hankkeesta ja ryhtyä pohtimaan koko Hipposta uusista lähtökohdista? Näin kysyy Jyväskylän Työväenyhdistyksen toimitusjohtaja ja varavaltuutettu Kimmo Ojala (sd.) mielipidekirjoituksessaan keskiviikon Keskisuomalaisessa.

Ojalan mielestä kaupungilla olisi rahoitusta saatavilla tällä hetkellä edullisin ehdoin sen sijaan, että hankkeessa ollaan yksityisen sijoittajan 8–10 prosentin tuottovaateiden ehdoilla.

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto vastaa Ojalan väitteisiin, ettei kaupunki ole hankkeessa "hinnalla millä hyvänsä", kuten Ojala kirjoittaa, vaan kaupunginvaltuuston päättämien tarkalleen määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

– Tämä on Jyväskylän kaupungin käynnistämä hanke, se on lähtenyt tarpeesta, joka on edelleen olemassa. Hippoksen rakennuksissa on 25–30 miljoonan peruskorjausvelka, kaupungin omana hankkeena siitä tulisi koko elinkaaren käyttökustannukset huomioon ottaen kalliimpi ja sisällöltään huonompi ratkaisu.

Koivisto sanoo ymmärtävänsä, että Ojalan esittämiä tunteita saattaa nousta pintaan, kun hankkeesta ei ole ollut viime kevään jälkeen paljon julkisuuteen kerrottavaa. Se ei Koiviston mukaan suinkaan tarkoita sitä, että homma seisoisi.

– Hankkeessa on edistytty koko ajan, vuokralaisneuvottelut ja suunnittelu edistyvät ja sisältökonsepti selkenee. Työtä tehdään koko ajan ja myös se, että rakennuslupa on nyt saatu käsittelyyn, on merkityksellinen asia.

Lehto Group ilmoitti tiistaina aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia yhtiön yksiköitä Suomessa. Elokuun tulos vuoden ensimmäiseltä puoliskolta oli huono, liikevaihto laski yli 15 prosenttia ja liiketappiota kertyi 27,5 miljoonaa euroa. Koiviston mukaan Hippos-hankkeessa Lehto on tehnyt koko ajan työtä sopimuksen mukaisesti.

– Lehto tekee määrätietoisesti työtä vuokralaisten hankinnassa ja se on investoinut hankkeeseen. Ei ole mitään syytä epäillä heidän sitoutumistaan, sanoo Koivisto.

Hän toteaa, että hanke on erittäin iso eikä aikataulun venyminen ole edes samaa luokkaa kuin Tampereen Kansiareena-hankkeessa, jossa suunnittelu kesti lähes kymmenen vuotta. Määrättömästi ei Hippos-hankkeenkaan kanssa venytä, ennen kuin hankemallin uudistamista harkitaan.

– Varmaankin aikaisemmin kuin vuoden päästä. Siinä vaiheessa on harkittava, jos asioiden eteneminen pysähtyy ja huomataan, ettei tällä mallilla päästä eteen päin. Nyt emme ole siinä vaiheessa.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi suurella enemmistöllä keväällä 2018 hankkeen pääperiaatteet ja kaupungin sitoumukset. Helmikuussa 2019 valtuusto päätti vielä lisäyksistä, joilla se hyväksyi jalkapallostadionin toteuttamisen katollisena ja kaupungin sitoumuksen ostaa Hippokselle irtaimistoa vuosittain enintään miljoonalla eurolla.

Ovatko demareiden rivit hajoamassa, valtuustoryhmän puheenjohtaja Ahti Ruoppila?

– Meillä valtuustoryhmässä ei ole ollut mitään syytä muuttaa näkökantaa. Ojala on puolueen jäsen, mutta ei valtuustoryhmän jäsen. Jokaisella meillä on oikeus ajatella ja kirjoitella, mikä on ihan hyvä asia, sanoo Ruoppila.

Hippos2020-hankkeessa on tarkoitus rakentaa muun muassa monitoimiareena, harjoitusjäähallit, voimistelutalo, katettu jalkapallostadion, areenakeskus, liikuntapuisto sekä kaupallisia palveluja, tutkimusta ja tuotekehitystä.

Kokonaisbudjettiarvio on 250 miljoonaa euroa, josta rakentamisen osuus on 200 miljoonaa.

Jyväskylän kaupunki on mukana noin 10 prosentilla. Yhteistyökumppanina on Lehto Group Oyj ja lisää sijoittajia haetaan parhaillaan. Fennia Varainhoito irtautui hankkeesta viime maaliskuussa.