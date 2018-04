Demokraatti: Komissio aikoo valittaa EU-tuomioistuimen Slovakia-ratkaisusta

EU-komissio on päättänyt valittaa EU-tuomioistuimen ratkaisusta, joka koski Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää, kertoo Demokraatti.

Tuomioistuimen ratkaisu kumosi komission arvion Slovakian terveydenhuoltojärjestelmän luonteesta ei-taloudellisena.

Tapausta seurataan Suomessa mielenkiinnolla, sillä siitä odotetaan vihiä myös suhtautumisesta Suomen tekeillä olevaan valinnanvapauslakiin kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. Suomen hallitus on päättänyt olla lähettämättä lakia komissiolle notifioitavaksi.

Ylijohtaja Kirsi Varhila sanoo Demokraatille, että nyt odotellaan, mitä valituksesta seuraa.

– Komissio koko ajan vaan viestittää sitä, että jokainen tapaus on yksittäinen tapaus ja Slovakian järjestelmäkin on erityyppinen kuin meidän. Se on vakuutuspohjainen järjestelmä, Varhila toteaa Demokraatille.