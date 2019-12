Demokraatti: Poliisihallitus on tehnyt valtakunnansyyttäjälle tutkintapyynnön vuotaneesta al-Hol-asiakirjasta

Poliisihallitus on tehnyt rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjän toimistolle julkisuuteen vuotaneesta al-Hol-asiakirjasta. Asiasta kertovan Demokraatin mukaan kyse olisi siitä, että poliisissa on vuotanut salassa pidettäviä asioita. Demokraatin haastattelema poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää mahdollisena, että poliisissa on tapahtunut tietovuoto.

– On syytä epäillä, että siinä on toimittu laittomasti ja on vuodettu salassa pidettävää tietoa julkisuuteen, Kolehmainen sanoo Demokraatille.

Kyse on mediassa kerrotusta asiakirjasta, jossa käsitellään suunnitelmaa palauttaa Syyrian al-Holin leiriltä palautukseen suostuvat suomalaiset. Kyseinen asiakirja on päivätty 21.11.2019.