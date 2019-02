Diabeetikot eivät enää voi suorittaa varusmiespalvelusta – Diabetesliiton mukaan päätös ei huomioi diabeteksen yksilöllisyyttä

Diabeetikot eivät enää voi suorittaa varusmiespalvelusta. Pääesikunta on tehnyt asiasta päätöksen, pääesikunnan viestinnästä vahvistetaan.

Diabetesliiton mukaan pääesikunta on ilmoittanut, että diabetes on jatkossa aina este varusmiespalveluksen suorittamiselle ja kutsunnoissa diabeetikot sijoitetaan palveluskelpoisuusluokkaan C. Liiton mukaan pääesikunta perustelee päätöstä palvelusturvallisuuteen kohdistuvilla riskeillä. Diabetesliitto on päätökseen pettynyt.

– Mahdollisuus suorittaa asepalvelus on ollut tärkeä tasa-arvon kannalta. Kategorinen päätös kaikkien diabeetikoiden varusmiespalveluskäytännön päättymisestä ei huomioi diabeteksen yksilöllisyyttä niin hoitomuodoissa kuin hoidon vaativuudessa, sanoo liiton asiantuntija Laura Tuominen-Lozic.

Diabetesliiton mukaan puolustusvoimissa on palvellut tyypin 1 diabeetikoita vuodesta 2001 lähtien. Vuosina 2001–2017 asepalveluksen aloitti 120 diabeetikkoa.

Diabetesliiton mukaan diabeetikot ovat suoriutuneet palveluksestaan hyvin. Heidän keskeyttämisprosenttinsa oli 13, mikä ei liiton mukaan eroa merkittävästi muista varusmiehistä.