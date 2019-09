Digiloikan tasa-arvo ei toteudu lain vaatimassa aikataulussa – Sokea törmää verkossa usein esteisiin: "Kyllä turhauttaa, kun raha ei kaupassa kelpaa"

Julkisten verkkopalvelujen saavutettavuudessa on paljon puutteita, joita ei näillä näkymin pystytä kokonaan korjaamaan lain edellyttämässä aikataulussa.

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikilla on mahdollisuus käyttää verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia yhdenvertaisesti esimerkiksi aistivammasta tai muista toimintarajoitteista huolimatta.

Julkisten toimijoiden pitää täyttää lain mukaiset saavutettavuuskriteerit uusimmilla, enintään vuosi sitten julkaistuilla verkkosivustoillaan jo 23. syyskuuta ja kaikilla sivustoillaan ensi vuoden syyskuussa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa lain toteutumisen valvonnasta. Sieltä kerrotaan, että verkkopalvelujen tämänhetkisen kokonaistilanteen tuntevat parhaiten saavutettavuusarvioita tekevät asiantuntijat, jotka myös kouluttavat eri tahoja verkkopalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.

– Valtaosa julkisista verkkopalveluista ei tule täyttämään lain vaatimuksia heti siirtymäaikojen päättyessä. Vuoden päästä tilanne on varmaan parempi kuin nyt, mutta muutokset tapahtuvat hitaasti. On niin isoja sivustoja, että niiden kuntoon saattaminen vie aikaa, toteaa saavutettavuusasiantuntija Kimmo Sääskilahti Näkövammaisten liiton omistamasta Annanpura Oy:stä.

Myös Kehitysvammaliiton saavutettavuusasiantuntija Tapio Haanperä arvioi, etteivät verkkopalvelujen saavutettavuuden vaatimukset toteudu lain edellyttämässä aikataulussa, vaikka parempaan suuntaan ollaan menossa.

– Monissa paikoissa tähän asiaan on jo herätty ja panostettu, mutta on vaikea kuvitella, että jo vuoden päästä kaikkien julkisten toimijoiden sivustot olisivat täysin kunnossa, Haanperä sanoo.

Sääskilahden mukaan monet valtion virastot ovat jo parantaneet verkkopalveluidensa saavutettavuutta, kun taas esimerkiksi kuntien verkkopalveluissa tilanne on ongelmallisempi.

Julkisen sektorin toimijoiden lisäksi laki velvoittaa myös muun muassa pankki- ja vakuutusalan yksityisiä toimijoita huomioimaan saavutettavuuskriteerit. Yksityisillä toimijoilla siirtymäaikaa on vuoden 2021 alkuun.

Moni verkkokauppa saavuttamattomissa

Saavutettavuusasiantuntija Kimmo Sääskilahti kertoo törmäävänsä päivittäin tilanteisiin, joissa hänen on näkövammansa vuoksi huomattavan hankalaa tai jopa täysin mahdotonta käyttää verkkopalveluja.

– Esimerkiksi joskus olen päässyt verkkokaupassa siihen asti, että olen löytänyt haluamani tuotteen. Sitten kuitenkin tilaaminen on tehty sellaiseksi, etten pysty sitä apuvälineilläni käyttämään. Kyllä se turhauttaa, kun raha ei kaupassa kelpaa, Sääskilahti sanoo.

Sääskilahden mukaan ongelmia ja esteitä ilmenee eniten juuri asiakaspalvelusivustoilla, joissa käyttäjän pitäisi tehdä valintoja ja toimia aktiivisesti. Tekstisivustot toimivat Sääskilahden kokemusten mukaan yleensä paremmin hänen käyttämillään apuvälineillä.

Lähinnä teknisiä vaatimuksia

Lain edellyttämät 49 saavutettavuuskriteeriä perustuvat kansainväliseen ohjeistukseen. Ne koskevat lähinnä verkkosivustojen teknisiä ominaisuuksia.

– Sivustoilla esimerkiksi kontrastien pitää olla kunnossa, jotta sisältö erottuu taustasta. Tekstiä pitää voida suurentaa ilman, että laatu kärsii, ja videoissa pitää olla tekstitykset. Digipalveluja pitää myös pystyä käyttämään pelkällä näppäimistöllä ilman hiirtä, ylitarkastaja Viena Rainio Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Kun lain siirtymäajat umpeutuvat, verkkosivustoilla pitää olla myös saavutettavuusseloste.

– Siinä kerrotaan, kuinka hyvin sivustot on nyt toteutettu ja mikä niiden saavutettavuuden taso on. Toimijoiden on tärkeää tunnistaa puutteet, kertoa niistä avoimesti asiakkailleen ja parantaa saavutettavuutta, Rainio sanoo.

Haanperä ja Sääskilahti korostavat, että verkkopalvelujen saavutettavuutta edistävät merkittävästi myös ymmärrettävä kieli ja käyttäjille helpoiksi tehdyt toiminnalliset ratkaisut.

Jos nämä asiat ovat pielessä, verkkopalvelujen käyttö voi olla hankalaa tai mahdotonta esimerkiksi monille ikäihmisille sekä henkilöille, joilla on oppimis- tai lukemisvaikeuksia.

– Saavutettavuuden edistäminen on todella tärkeää, jotta meillä olisi aito digitaalinen yhdenvertaisuus ja yhteiskunta, jossa kaikki pysyvät mukana, kun digitalisaatio on niin voimakasta, Rainio toteaa.

Sokea ei pysty ohjaamaan hiirtä

Kimmo Sääskilahti käytti aiemmin tietokonetta tavalliseen tapaan ja pystyi lukemaan tekstiä näyttöpäätteeltä. Etenevä silmäsairaus on kuitenkin vienyt häneltä näkökyvyn käytännössä kokonaan.

Sääskilahti on käyttänyt jo kymmenisen vuotta apuvälineenään ruudunlukuohjelmaa, jonka avulla hän kuulee luettuna tietokoneen näytöllä olevan tekstin. Hän ei pysty ohjaamaan tietokoneen hiirtä, vaan liikkuu verkkosivustoilla käyttäen näppäimistöä.

Jos sivusto on rakennettu siten, että klikkauksia pääsee tekemään ainoastaan hiirellä, Sääskilahti ei pysty siellä toimimaan. Näkövammaisten lisäksi hiiren käyttö on vaikeaa tai mahdotonta myös monille ihmisille, joilla on motorisia toimintarajoitteita.

Kyse ei ole kustannuksista

Sääskilahti muistuttaa, että saavutettavuuden tavoitteena on saada yhä useammat ihmiset käyttämään verkkopalveluja.

– Se voi myös säästää palvelun tarjoajan kustannuksia, jos niin monet eivät enää tarvitse puhelinpalveluja tai tule tiskille asioimaan, Sääskilahti toteaa.

Saavutettavien verkkopalvelujen tekeminen ei Sääskilahden mukaan aiheuta lisäkustannuksia, jos saavutettavuus huomioidaan jo palvelun hankkimista koskevissa tarjouspyynnöissä sekä suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa.