Dopingaineita koskeva laaja rikostutkinta valmistui: kiellettyjä aineita myytiin Tor-verkossa ja toimitettiin postipaketeilla ostajille

Tulli ja keskusrikospoliisi (KRP) kertovat saaneensa valmiiksi laajan dopingaineisiin liittyvän esitutkinnan.

Viranomaiset epäilevät, että vuosina 2017–2020 on tuotu maahan, myyty ja levitetty suuri määrä kiellettyjä doping- ja lääkeaineita.

Myynti on tapahtunut pääosin internetissä anonyymin Tor-verkon kauppapaikoilla. Toimitukset myyjältä ostajalle ovat tapahtuneet yleensä postipaketeilla, tiedotteessa kerrotaan.

Esitutkinnassa on selvitetty useita kymmeniä Suomeen tuotuja pakettilähetyksiä, jotka ovat sisältäneet kiellettyjä dopingaineita. Aineita on myyty Tor-verkon ohella myös katukaupassa ympäri Suomea.

– Tulli ja poliisi takavarikoivat huomattavia määriä doping- ja lääkeaineita sekä postiliikenteestä että kotietsinnöillä. Lisäksi saimme Tor-verkossa toimineen Silkkitie-kauppapaikan takavarikoitujen palvelintietojen perusteella selvitettyä asiakkaille päätyneitä myyntejä vuosilta 2017–2019, sanoo tutkinnanjohtaja Pekka Jauhola Tullista tiedotteessa.

Suomeen tuotiin yli 100 000 tablettia dopingaineita

Tullin ja KRP:n mukaan dopingaineita on tuotu maahan ja välitetty lähes 100 000 tablettia sekä ampulleihin pakattuja nestemäisiä dopingaineita noin 20 litraa. Lisäksi reseptilääkkeiksi luokiteltuja lääkevalmisteita epäillään myydyn yli 27 000 tablettia.

Esitutkinnassa selvisi, että rikoksesta epäillyt olivat hankkineet dopingtablettien tekoon soveltuvan koneen. Tablettien valmistusta ei kuitenkaan ehditty aloittaa ennen kuin viranomaiset puuttuivat peliin.

Pelkästään Tor-verkossa tehtyjen kauppojen arvo on esitutkinnan perusteella ollut noin 350 000 euroa. Rahaliikenne on hoidettu enimmäkseen bitcoin-kryptovaluutalla. Osa kaupoista on maksettu käteisellä.

Esitutkinnassa on takavarikoitu käteistä ja bitcoineja.

Kaksi ihmistä yhä vangittuna

Tulli ja KRP ovat tutkineet rikoskokonaisuutta viime syksystä alkaen.

Dopingaineita on hankittu pääosin Baltiasta, Romaniasta ja Bulgariasta. Viime syksynä Saksan tulli takavarikoi yhden huomattavan suuren pakettilähetyksen, tiedotteessa kerrotaan.

Esitutkinnassa on ollut kiinni otettuna lähes 20 ihmistä. Kaksi on yhä vangittuna.

Tutkittavina rikosnimikkeinä on ollut muun muassa useita törkeitä dopingrikoksia, salakuljetus ja lääkerikos. Samassa yhteydessä on tutkittu myös rahanpesua.

Asia siirtyy syyteharkintaan lähiaikoina.