Dosentti: Vihanpurkaukset Greta Thunbergiä kohtaan voivat johtua häpeästä – "Mollaajat eivät uskalla kohdata ilmastonmuutokseen liittyvää epätoivoa, surua ja avuttomuutta"

Ilmastoaktivisti Greta Thunbergiin kohdistuva viha on ilmiönä moniulotteinen, arvioi dosentti Panu Pihkala Helsingin yliopistosta. Pihkala on tutkinut muun muassa ilmastoahdistusta.

Hänestä yksi vaikuttava tekijä liittyy ikään ja sukupolvien väliseen dynamiikkaan, toinen sukupuoleen ja kolmas syyllisyyteen ja häpeään ilmastokysymyksissä.

– On mahdollista, että osittain tämä reaktio Thunbergia kohtaan johtuu siis siitä, että hän uskalsi tuoda esiin tällaisia kätkettyjä tunteita.

YK:n yleiskokouksessa tällä viikolla 16-vuotias Thunberg piti intohimoisen puheen, jossa syytti maailman johtajien pettäneen hänen sukupolvensa. Thunberg sanoi muun muassa, että "te olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni tyhjillä sanoilla, ja kuitenkin minä olen yksi onnekkaista".

Hän on sen jälkeen saanut osakseen raivokasta kritiikkiä ja vähättelyä muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Pihkalan mukaan osa ehkä intuitiivisesti ajattelee, ettei kestäisi sitä, jos uskaltautuisi kokemaan sitä koko epätoivoa, surua ja avuttomuutta, joka ilmastokriisiin saattaa liittyä.

– Silloin yksi tapa on pyrkiä vastustamaan koko juttua. Hyökätään sellaisia henkilöitä tai tilanteita vastaan, jotka uhkaisivat ajaa henkilön tuntemaan tai ilmaisemaan niitä asioita.

Sitran Pantsar: Toivottavasti Thunbergilla turvamiehiä

Johtaja Mari Pantsar Sitrasta uskoo, että osa ihmisistä pitää Thunbergia uhkana saavutetuille eduilleen.

– Hänen viestinsä on se, että nyt pitää haastaa tämä status quo ja siirtyä vähähiiliseen maailmaan, ja se siirtyminenhän tarkoittaa sitä, että tulee häviäjiä tai voittajia, Pantsar sanoo.

Pantsar toivookin, että Thunbergilla on turvamiehet matkassa mukana, kun hän kiertää maailmaa. Öljyntuottajamaiden järjestö Opecin pääsihteerikin kun on sanonut, että Thunberg ja tämä nuorten ilmastoliike on suurin uhka öljyteollisuudelle.

Myös presidentti Sauli Niinistö on tukenut nuoria ja viestinyt, että toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tartuttava, mutta häntä harvempi kritisoi. Miksi ei?

– Hän ei sano niin suoraan asioita. Lisäksi hän on kansan arvostama presidentti, ja häntä vastaan harvat kuitenkaan käyvät, Pantsar pohtii.

Thunbergin erottaa Niinistöstä se, että hän on nuori, lapsenkasvoinen, naispuolinen ja avoimesti vaikeita tunteita esiin tuova, Pihkala sanoo.