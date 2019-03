Droonihavainnot ovat lisääntyneet armeijan alueilla – minikopterit usein luvattomia ja tunnistamattomia

Puolustusvoimat havaitsee alueillaan yhä enemmän miehittämättömiä ilma-aluksia, jotka ovat luvattomia ja tunnistamattomia. Havaitut alukset ovat pääasiassa olleet siviilikäytössäkin lisääntyneitä drooneja eli pienoiskoptereita sekä niitä isompia lennokkeja.

Muun muassa drooneja on havaittu sellaisissa Puolustusvoimien kohteissa, joissa ne aiheuttavat erilaisia riskejä ja jopa vaaraa maanpuolustukselle.

– Miehittämättömistä ilma-aluksista on tehty havaintoja varuskuntien alueilla, Puolustusvoimien harjoituksissa sekä niiden yhteydessä myös sotilasalueiden ulkopuolella, Puolustusvoimien viestintäjohtaja, eversti Sami Nurmi kertoo.

Riskit ja vaarat syntyvät siitä, että droonien ja lennokkien kameroilla voidaan tiedustella sotilasjoukkojen koostumusta, sijaintia ja toimintaa. Miehittämättömien ilma-alusten laitteilla voidaan myös häiritä tiedonsiirtoa, ja aluksiin voidaan kiinnittää aseita.

Puolustusvoimien alueilla havaittiin viime vuonna lukuisia tunnistamattomia drooneja. Nurmi ei kerro määriä.

– Osa lennättäjistä on ollut turisteja tai muita henkilöitä, jotka ovat olleet tietämättömiä ilmailun rajoitusalueista. Osa on toiminut puhtaasta uteliaisuudesta. On myös selvää, että Puolustusvoimia voidaan tiedustella drooneilla.

Puolustusvoimilla on vuoden alusta lähtien ollut oikeus puuttua miehittämättömien ilma-alusten kulkuun Puolustusvoimien hallinnassa olevilla alueilla. Nurmi ei paljasta, joko tätä oikeutta on käytetty.

Puolustusvoimat tutkii itsekin mahdollisuutta käyttää drooneja sekä niitä isompia lennokkeja tiedustelussa ja valvonnassa.

– Drooneja sekä lennokkeja on tarkoituksenmukaista käyttää joukoissa, joilla on niille selkeä käyttötarve sekä kyky käyttöön. Erillisten drooni- tai lennokkijoukkojen rakentaminen edellyttää aina perusteellisen selvityksen sekä resursoinnin, Nurmi toteaa.