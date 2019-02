E-urheilu tulee lukio-opetukseen – Saarijärvellä voi valita kursseja, joissa perehdytään peleihin sekä fyysiseen ja henkiseen harjoitteluun

Saarijärven lukion ykkösluokkalainen Eeli Räsänen seuraa aktiivisesti elektronista urheilua eli e-urheilua. Viime aikoina hän on itse innostunut pelaamaan tietokoneella erityisesti Dota 2 -strategiapeliä, jossa suomalaiset e-urheilijat Jesse "JerAx" Vainikka ja Topias "Topson" Taavitsainen ovat maailman huippuja.

Ensi syksynä Räsänen pääsee harjoittelemaan pelaamista ja kehittämään muita e-urheilussa tarvittavia ominaisuuksia osana lukio-opintojaan, kun Saarijärven lukiossa alkavat e-urheilun kurssit. Kyse on aluksi lukuvuoden kestävästä kokeilusta, jonka aikana e-urheilusta tarjotaan opiskelijoille 3–4 lukiokurssia.

– Kokemusten perusteella päätämme sitten jatkosta. Tavoitteena on, että e-urheilu pysyy kurssivalikoimassa, jolloin se voisi olla lukiossamme vetovoimatekijä, Saarijärven lukion rehtori Ulla Valkola kertoo.

E-urheilun kurssit ovat lukioissa vielä varsin harvinaisia. E-urheilun erikoislinjoille voi ensi syksyksi hakea jo ainakin Ruoveden ja Sotkamon lukioihin.

Saarijärvellä lukion e-urheilukursseja opettaa matematiikan ja kemian opettaja Tuomas Hentunen, jonka idea kokeilu alun perin oli.

– Pelien lisäksi kursseilla perehdytään esimerkiksi fyysiseen treenaamiseen ja henkiseen valmennukseen. Tarkoitus on tehdä yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, Hentunen kertoo.

Eeli Räsäsen mielestä tämä kuulostaa hyvältä.

– Olen katsonut e-urheilijoiden haastatteluja. E-urheilu on aika rankka laji, joka vaatii fyysistä kuntoa ja mielen treenausta. Esimerkiksi Dotassa voi tapahtua muutaman sekunnin aikana tosi paljon. Pitää reagoida nopeasti ja olla hyvät refleksit, Räsänen kertoo.

E-urheilun kurssikokeiluun tavoitellaan 10–15 opiskelijaa. Se olisi hyvä ryhmäkoko esimerkiksi joukkuepelien strategioiden opiskelussa. Saarijärvellä lukion aloittaville annetaan kannettavat tietokoneet, jotka soveltuvat muun opiskelun ohessa e-urheiluun.

Viihteelliseen tietokonepelaamiseen verrattuna e-urheilu on tavoitteellisempaa kilpapelaamista. Hentusen mukaan osallistujien lähtötaidot vaikuttavat lukiokurssien sisältöön ja siihen, onko mahdollista osallistua johonkin amatöörikisaan.

– Ainakin kursseilla voi kehittää omaa pelaamisen tasoa ja e-urheilussa tarvittavia valmiuksia, Hentunen toteaa.

Myös Aatu Mäkinen aikoo kokeilla Saarijärven lukion e-urheilukursseja.

– En ole kovin paljon pelannut tietokonepelejä, mutta olen katsonut e-urheilukisoja. Minua kiinnostaa päästä kokeilemaan erilaisia pelejä. E-urheilun kurssit ovat varmasti ainakin erilaisia kuin lukiokurssit yleensä, Mäkinen sanoo.

E-urheilun eri peleillä on verkossa miljoonia pelaajia. Verkkopeleissä on mahdollista kerätä rankingpisteitä, jotka vaikuttavat kilpailutapahtumiin pääsyyn. Isoimmissa ammattilaisturnauksissa on jaossa jopa miljoonien eurojen palkintorahoja.

Eeli Räsänen on jo kerännyt Dota 2:ssa jonkin verran rankingpisteitä.

– Haaveilen kilpailemisesta, mutta olen vasta ihan alkuvaiheessa. Olen pelannut Dotaa noin 400 tuntia. Top 100 -listalle pääsy vaatisi varmaan kymmeniätuhansia tunteja peliharjoittelua, Räsänen sanoo.