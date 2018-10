E-urheilun ammattilaiseksi tähtäävä Jere Salo, 16, lykkäsi lukioon menoa pelaamisen takia – moni haaveilee nyt omasta siivustaan miljardibisneksessä

Se oli ihan tavanomainen tilanne, Vierumäellä leirillä olevien lasten vanhemmat keskustelivat jälkikasvunsa harrastuksista. Sitten eräät vanhemmat ottivat puheeksi, kuinka heidän poikansa pelaa vain jääkiekkoa. Vanhemmat halusivat etsiä pojalleen toisenkin harrastuksen – ettei poika pelaisi vain jääkiekkoa. Niinpä itsekin tietokone- ja konsolipelejä aikoinaan harrastaneet vanhemmat ohjasivat poikansa digipelaamiseen pariin.

– Yleensä ajatuskulku menee toisinpäin. Lapsi pelaa koneen ääressä vanhempien mielestä liikaa, ja hänet pitäisi saada liikkumaan. Asenteet digipelaamiseen ovat muuttuneet paljon 4–5 viime vuoden aikana, Joona Leppänen, ENCE eSportsin osakas ja manageri, kertoo.

Nyt pelimaailman jättäneet lähestyvät Leppästä ja kysyvät, miten he voisivat päästä takaisin mukaan.

Pelaajauransa vuonna 2015 lopettanut lahtelainen Leppänen on yksi Suomen menestyneimmistä ja tunnetuimmista kilpapelaajista. Hän pelasi Counter-Strike-pelisarjaa 15 vuotta puoliammattilaisena. Hänen nykyinen työnsä on yrityksessä, joka perusti ensimmäisen ammattimaisen Counter-Strike-joukkueen Suomeen.

– Kilpapelaaminen menee koko ajan ammattimaisempaan suuntaan. Pelaajat miettivät, mitä panevat suuhunsa ja paljonko liikkuvat. Peliturnauksissa on pitkät päivät, ja kropan suorituskyky on äärirajoilla. Pelaajan täytyy olla jiirissä, Leppänen sanoo.

Lähes kaikki suomalaiset pelaavat joskus jotakin peliä, mutta jo noin 60 prosenttia pelaa mobiililaitteilla ainakin joskus. Määrä on kasvanut kolmessa vuodessa noin viidellä prosenttiyksiköllä. Samaan aikaan tietokoneella pelaavien joukko on pienentynyt. Lähes kaksi viidestä suomalaisesta pelaa mobiilipelejä vähintään kerran kuussa.

Näin kertoo tuore Pelaajabarometri, kyselytutkimus pelaamisen eri muotojen yleisyydestä Suomessa.

– Mobiilipelaamisen kasvun yksi keskeinen syy on sen helppous. Sitä voi pelata vaikka bussia odotellessa ja juuri sen aikaa kuin itselle sopii. Konsolipeliin taas pitää usein varata tunteja aikaa, jotta sitä kannattaa edes aloittaa, yksi Pelaajabarometrin tekijöistä, tutkija Jani Kinnunen Tampereen yliopistosta sanoo.

Barometrin mukaan verkosta lataaminen tai ostaminen on noussut aktiivisilla pelaajilla selvästi suosituimmaksi tavaksi hankkia pelejä. Pelit ovat siis helposti saatavilla. Joona Leppänen ja Jani Kinnunen sanovat, että helppouden ohella älylaitteiden kasvanut teho mahdollistaa yhä laajemman pelien kirjon. Aiemmin vain tietokoneella ja pelikonsoleilla pelattavia pelityyppejä on nyt tarjolla myös mobiililaitteille. Esimerkiksi Fortnite: Battle Royale, yksi maailman suosituimmista räiskintäpeleistä, tuli kesällä saataville ensin iOS:lle ja myöhemmin Androidille.

Peleistä tulee pitkäkestoisempia, kun pelaamisen jatkuessa tarjotaan maksullista sisältöä ja uusia ominaisuuksia, jotta pelaajan mielenkiintoa saadaan pidettyä yllä.

– Ensimmäisen koukun on oltava hyvä, jotta pelaaja jatkaa pelaamista. Uutta pelattavaa pitää tulla lisää sopivalla sykkeellä. Mutta mitään yleistystä siitä, mitä ihmiset peliltä haluavat tai hakevat, ei voi tehdä. Se on hyvin yksilöllistä ja riippuu elämäntilanteesta, Kinnunen sanoo.

Mobiilipelit ovat rahassa mitattuna kova juttu. Markkinatutkimusyhtiö Newzoon huhtikuussa julkaisemien tietojen mukaan mobiilipelit kahmaisevat globaaleista pelituloista jo yli puolet. Digital Trendsin mukaan mobiilipeleillä oli yhteensä noin 34,7 miljardin euron liikevaihto vuonna 2016, kun pc-pelit nettosivat samassa ajassa 31 miljardia euroa ja konsolipelit 5,2 miljardia.

Pelkästään Facebookissa pelattavat ja sovelluskaupoista ladattavat leikkirahalla pelattavat nettikasinopelit tuottavat maailmanlaajuisesti satoja miljoonia euroja.

Suomessa käytetään rahaa pelaamiseen keskimäärin 11 euroa kuukaudessa. Miehet ja pojat käyttävät aikaa ja rahaa pelaamiseen kolme kertaa enemmän kuin naiset ja tytöt. Kaikkiaan suomalaiset kuluttavat rahapeleihin yli kaksi miljardia euroa vuodessa. Olemmekin maailman innokkaimpiin kuuluvia pelaajia.

Jani Kinnusen mielestä on luonnollista, että isosta pelaajamassasta seuloutuu todella hyviä pelaajia, aivan kuten jääkiekossakin.

– Suurin osa suomalaisista pelaa jotakin peliä. Meillä on paljon ihmisiä, joiden elämässä pelit ovat aina olleet jollakin tavalla läsnä. Heidän lapsillaan ja lapsenlapsillaan on vain hieman erilaiset eli digitaaliset pelit. Ja kai sitä matopeliäkin vielä joku pelaa, Kinnunen sanoo.

Matopeli on 1970-luvulla kehitetty videopeli, josta tuli 1990-luvulla suosittu kännykkäpeli.

Joona Leppäsen mielestä yhtenä syynä suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten pelimenestykseen voi olla se, että täällä on suurimman osan vuodesta niin karmea sää.

– On kylmä ja vettä tulee kuin aisaa. Ei sitä jaksa koko ajan kuralätäköissä hyppiä. Pelaaminen tarjoaa viihdettä, Leppänen sanoo.

Peliala kuuluu Suomen suurimpiin veronmaksajiin. Vuonna 2016 verottajalle kertyi 675 miljoonan euron potti japanilaisomisteiselta Kahon 3:lta, joka on Supercell-pelin myyntiä varten Suomeen perustettu yhtiö. Toiseksi suurin yhteisöveron maksaja oli Supercell-yhtiö.

Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen ja kaksi muuta ­yhtiön perustajiin ja johtoon kuuluvaa olivat samana vuonna Suomen ansiotulokuninkaita. Ansiotulojen Top 10 -listalta peräti seitsemän henkilöä on Supercellin palkkalistoilla, joukossa muun muassa pelisuunnittelija Lasse Louhento. Yhtiö komeili myös eniten pääomatuloja saaneiden listan kärjessä.

Angry Birds -tuoteperheestä tunnetun Rovio Entertainmentin pääkonttori on Suomessa. Yrityksen liikevaihto kasvoi 34 prosenttia 190 miljoonaan euroon ja yhtiön liiketulos oli 17,5 miljoonaa euroa vuonna 2016. Yhtiön nousua vauhditti edelleen viime vuonna ensi-iltansa saanut Angry Birds -elokuva, joka nosti myös pelien myyntiä. Elokuvan budjetti oli 75 miljoonaa euroa ja lipputulot huimat 330 miljoonaa euroa.

Jani Kinnunen huomauttaa, että myös eSports-pelaajat tienaavat parhaimmillaan isoja summia, joista Suomessa asuvat maksavat verot kotimaahansa ”kuten pokeriammattilaisetkin”.

Vaikka kaikista ei voi eikä tarvitse tulla pelimiljonäärejä, on pelaamisesta aineetontakin hyötyä. Pelaamisen hyödyllisyyden allekirjoittaa puolet suomalaisista.

– Pelaaminen kehittää silmien ja käsien koordinaatiota ja motoriikkaa muutenkin. Pelaaminen auttaa opettelemaan nopeaa päätöksentekokykyä ja paineensietokykyä. Monet pelit ovat moninpelejä, joissa opitaan ryhmässä ja erilaisten ihmisten kanssa toimimista ihan samalla tavalla kuin tiimeissä työpaikoilla tai kouluryhmissä, Joona Leppänen sanoo.

Pelaaminen voi olla irtiotto hektisestä arjesta tai tapa paeta murheita mutta myös keino olla sosiaalinen.

Joona Leppänen kertoo saaneensa pelaamisen kautta hurjan määrän ystäviä, joista osa on ollut mukana elämässä jo 20 vuotta.

– Pelaaminen on helppo tapa olla sosiaalinen, sillä sen varjolla on helppo aloittaa keskustelu, hän sanoo.

Jani Kinnusen mukaan sosiaalinen vuorovaikutus on yksi syy pelien suosiolle. Kinnunen sanoo, että jokainen peli alkaa kyllästyttää ihmistä jossain vaiheessa, mutta pelin pelaamista jatketaan, jos kaveritkin pelaavat yhä samaa peliä.

– Pelit ruokkivat sosiaalista vuorovaikutusta. Monet pelit ovat edelleen yksinpelattavia, mutta nykyään useimpiin digipeleihin tarjotaan mahdollisuutta moninpeliin. Virtuaalimaailmassa voi antaa virtuaali­lahjojakin, Kinnunen sanoo.

Lapsi voi olla niin hyvä pelaaja, että pelaamisesta tulee lopulta työ. Näin on käynyt Kouvolan Inkeroisissa asuvalle Jere Salolle, 16, joka siirsi juuri lukioon menoa vuodella pelaamisen takia. Salo tähtää ammattilaiseksi, ja hänellä on hankkeeseen vanhempiensa täysi tuki.

– Vanhempani ovat katsoneet netissä jokaisen otteluni. He ovat kannustaneet ja toisaalta lohduttaneet, jos peliturnauksessa on tullut häviö. Toki nuorempana pelaamista piti rajoittaa läksyjen, nukkumisen ja muun sellaisen takia, mutta perheessäni pelaamistani on aina pidetty positiivisena asiana, Salo kertoo.

Hän pelaa Counter-Strike: Global Offensive -peliä ENCE-joukkueessa, jossa on yhteensä viisi jäsentä. Pelaamista harjoitellaan päivittäin 6–7 tuntia, ja se on tällä hetkellä joukkueeseen kuuluville täysipäiväinen työ. Tavoite on päästä maailman kymmenen kärkeen ja suurimpiin peliturnauksiin. Saloa pidetään pelipiireissä yhtenä kiinnostavimmista nuorista kyvyistä. Mediapöhinääkin on ollut jo jonkin verran.

– Kokeilin pelaamista ensi kerran 7-vuotiaana juuri Counter-Strike-pelillä kummisetäni koneella. Hänkin on pelannut tosi paljon. Jotenkin tykästyin peliin heti. Kilpapelaamisen aloitin 12–13-vuotiaana. Nyt syksyllä mietin vanhempieni kanssa, että taidan tosiaan olla jo niin hyvä, että pelaamista työkseen kannattaa kokeilla. Hekin ovat huomanneet, että ei se turhaa ole.

Saloa hieman huvittaa käsitykset siitä, että pelaaminen olisi automaattisesti passivoiva harrastus.

– Lenkkeilen paljon, treenaan muutenkin tässä kotona ja syön äidin tekemää kotiruokaa. Usein juuri pelitreenien jälkeen tulee lähdettyä juoksulenkille. Koulukin on sujunut aina hyvin.

Tuoreen Pelaajabarometrin mukaan suurin osa – 87,3 prosenttia – suomalaisista ei ole kokenut mitään ongelmia pelaamisesta. Pelaamiseen käytetty aika oli tutkimuksen mukaan selvästi yleisempi ongelma kuin peleihin kulutetut rahat. Toistuvia ajankäyttöongelmia kertoi kohdanneensa 1,2 prosenttia vastaajista, ja peleihin liittyviä rahankäyttöongelmia 0,3 prosenttia.

– Pelaamiseen liittyvien ongelmien mä ärä ei ole ainakaan noussut edelliseen, vuonna 2015 tehtyyn Pelaajabarometriin verrattuna. Toisaalta, jos yksi prosentti ilmoittaa kärsivänsä peliongelmista, se tarkoittaa 45 000 pelaajaa. Näin ajateltuna kyse on jo isosta joukosta ihmisiä. Ja näiden ihmisten ongelmat voivat olla tosi hankalia, Jani Kinnunen sanoo.

Peliongelmaisia ja heidän läheisiään auttavan valtakunnallisen ja maksuttoman Peluuri-palvelun Inka Silvennoinen kertoo, että mobiili- ja muita digipelejä pelaavien peliongelmista ei ole olemassa väestötason tietoja. Tutkimusta siitä, kuinka paljon Suomessa ylipäätään on varsinaisia digipeliongelmaisia, ei ole tehty. Silvennoinen on yksikön päällikkö Peluurissa, joka on A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton tuottama ja Veikkauksen rahoittama palvelu. Hän kertoo, että Peluuri saa vuodessa digipelaajilta 10–20 yhteydenottoa, ja hieman enemmän heidän läheisiltään.

Silvennoinen tähdentää, että lasten ja nuorten pelaaminen pitäisi ottaa osaksi arjen kotikasvatusta hyvissä ajoin.

– On tärkeää ymmärtää pelihaitan ja ongelmapelaamisen ero. Se, että joku innostuu uudesta pelistä ja pelaa sitä intensiivisesti viikon tai kaksi, ei tarkoita vielä peliongelmaa, Silvennoinen sanoo.

Hänestä lasten ja nuorten kohdalla ei edes pitäisi puhua peliriippuvuudesta.

– Ihmisen aivot kehittyvät 24-vuotiaaksi asti, eikä lapselta voi siksi odottaa samaa itsekontrollia ja ajantajua kuin aikuiselta, vaan lapsi tarvitsee aikuisen tuekseen. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän hän tarvitsee rajat pelaamiseen.

Maailman­ terveysjärjestö WHO lisäsi vasta keväällä tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamista koskevan pelihäiriön kansainväliseen ICD-11-tautiluokitukseen. Tämän uskotaan helpottavan peliriippuvuuden tunnistamista ja hoidon suunnittelua. Tällä hetkellä ongelmaisille digipelaajille ei ole toimivaa hoitojärjestelmää.

Silvennoinen kertoo tutkijoiden olevan erimielisiä siitä, pitäisikö peliriippuvuutta edes kohdella itsenäisenä sairautena.

– Tutkimusten mukaan pelaaminen on yleensä osa muita ongelmia, kuten masentuneisuutta, ahdistushäiriöitä tai sosiaalisia ongelmia, esimerkiksi yksinäisyyttä.

Joona Leppäsellä on kolme lasta, joista vanhin, 10-vuotias, saa pelata kaksi tuntia päivässä – sillä edellytyksellä, että kotityöt, läksyt ja kaikki muu sellainen on tehtynä.

Jani Kinnunen kertoo, ettei kukaan Pelibarometriä tehneistä kolmesta tutkijasta koukuttunut peleihin tutkimusta tehdessään.

– Vaikka tässä pelejä tutkitaan, pelaamiselle ei oikein tahdo jäädä tutkimukselta aikaa, Kinnunen naurahtaa.

Hänestä ongelmapelaamisen määrittely on ongelmallista, koska elämäntilanteetkin ovat erilaisia.

– Esimerkiksi eläkeläinen voi pelata halutessaan useita tunteja päivässä ilman ongelmia, kun työssäkäyvälle perheelliselle moinen ei ole mahdollista. Jos pelaaminen rupeaa häiritsemään arjesta suoriutumista ja haittamaan sosiaalista elämää, silloin kyse on ongelmasta.

Jere Salo ei ole kohdannut lainkaan kielteistä suhtautumista pelaamiseen. Kaverit kannustavat, ja opettajatkin ovat olleet iloisia Salon pärjäämisestä ja antaneet poissaololupia pelimatkoja varten. Salo kertoo, että pelaaminen kyllästyttää joskus, mutta silloin ollaan pelaamatta. Viime ­vuonna hän piti kolmen kuukauden ­tauon. Pelipiireissä ehdittiin jo säikähtää, että nouseva tähti lopettaa ennen huipulle pääsyä.

Nyt Salolla on taas nälkää pelata.

– On tosi siistiä istua koneella. Peliturnauksiin matkustellessa pääsee näkemään maailmaa, ja olen oppinut pelaamisen kautta sujuvan englannin kielen taidon jo ala-asteikäisenä. Tulen myös toimeen erimaalaisten ihmisten kanssa pelitilanteessa olevan paineen alla. En valita turhista ja yritän kehittyä koko ajan, Salo luettelee.

– Ihmisetkin alkavat ymmärtää, että pelialalla voi tienata.

Lähteet: Jani Kinnunen, Pekka Lilja, Frans Mäyrä: Pelaajabarometri 2018. Monimuotoistuva mobiilipelaaminen; ESS Arkisto; Wikipedia