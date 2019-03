EU-johtajat puivat Britannian pyytämää lykkäystä brexitiin

EU-johtajat käsittelevät tänään Brysselissä huippukokouksessaan Britannian pyytämää lykkäystä EU-eroon.

Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Britannian pääministeri Theresa May on pyytänyt lykkäämään maan EU-eron toteutumista 30. kesäkuuta saakka. May pyysi lykkäystä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille kirjoittamassaan kirjeessä.

Mayn aikomuksena on tuoda erosopimus vielä uudelleen parlamentin käsittelyyn ensi viikolla.

May sulki pois mahdollisuuden uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä myöhään eilen illalla antamassaan lausunnossa. Pääministerin mukaan hän ei ole valmis viivyttämään brexitiä kesäkuun loppua pidemmälle.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk pitää lyhyttä lykkäystä Britannian EU-eroon mahdollisena, jos Britannian parlamentin alahuone hyväksyy erosopimuksen. Mayn ehdottama lykkäys herättää Tuskin mukaan EU:n kannalta sekä oikeudellisia että poliittisia kysymyksiä, joista EU-johtajat keskustelevat huippukokouksessa.

Pääministeri Juha Sipilä kommentoi Britannian lykkäystoivetta eilen sanomalla, että Suomi on valmis pidentämään Britannian brexit-määräaikaa sopimuksettoman eron välttämiseksi. Pidennyspyyntöä arvioitaessa Suomi ottaa vielä Eurooppa-neuvostossa huomioon Britannian suunnitelman siitä, mihin tarkoitukseen se määräajan käyttää. Sipilän mukaan lisäaikaa ei voi käyttää erosopimuksen avaamiseen.