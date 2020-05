EU-komissio ehdottaa lomamatkailun avaamista samassa epidemiatilanteessa olevien maiden välille – Suomi ei ole vielä neuvotellut asiasta muiden EU-maiden kanssa

Suomi ei ole vielä neuvotellut muiden EU-maiden kanssa lomamatkailun mahdollisesta avaamisesta, kertovat sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) STT:lle.

Ohisalo kertoo STT:lle, että Suomen hallitus keskustelee komission ehdotuksesta ensi viikolla.

Tällä hetkellä hallitus ei suosittele lomamatkailua ulkomaille. Ohisalon mukaan ei ole arviota siitä, milloin suositus muuttuisi.

Kesälomamatkailun onnistuminen Euroopassa riippuu siitä, mitä jäsenmaat keskenään sopivat matkustusrajoitusten purkamisesta.

EU:n sisälle saattaa syntyä turismikuplia tai -käytäviä

EU-komissio julkisti aiemmin tänään ehdotuksensa siitä, että samassa koronavirusepidemian tilanteessa olevat jäsenmaat voisivat sallia asukkailleen vapaa-ajanmatkustamisen maasta toiseen.

Näin EU:n sisälle saattaisi syntyä niin sanottuja turismikuplia tai -käytäviä. Ajatusleikkinä esimerkiksi Tanskasta voisi matkustaa Kreikkaan, mutta Ruotsista välttämättä ei.

Komissio ei kiellä eikä suosittele suoraan turismikäytäviä eikä erittele sitä, mistä maista tuleville turisteille kunkin maan tulisi sallia lomamatkailu. Komissio korostaa koordinoinnin ja epidemiatilanteen huolellisen arvioinnin tärkeyttä.

Terveyskomissaari Stella Kyriakidesin mukaan pelkkä uusien koronavirustartuntojen väheneminen ei riitä, vaan epidemiatilanteen pitäisi olla vakiintunut hallitulle tasolle.

Komission ehdotukset ovat vain suosituksia, joten varsinaiset päätökset jäävät jäsenmaiden tehtäväksi.

Suosituksissa ei aseteta eri liikennemuotoja paremmuusjärjestykseen. Rajojen ylittämisen pitäisi sujua riippumatta siitä, liikkuvatko lomailijat esimerkiksi autolla, junalla, laivalla tai lentokoneella.

Komissio korostaa sitä, että matkustusrajoitusten purkamisessa on huolehdittava tasapuolisuudesta. Vapaa-ajan matkustamisen salliminen koskisi kaikkia maan asukkaita, ei pelkästään niitä, joilla on maan kansalaisuus.

Komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager huomautti komission tiedotustilaisuudessa, että lomamatkailussa on otettava huomioon myös monissa jäsenmaissa voimassa olevat kokoontumisrajoitukset.

Vestagerin mukaan tungosten välttämiseksi esimerkiksi museoiden ja turistikohteiden kannattaa rajoittaa vierailijamääriä sekä myydä lippuja etukäteen verkossa.

Neuvoja koronaturvalliseen matkailuun

Turvallisen matkailun takaamiseksi komissio kaavailee myös virtuaalista karttaa, josta matkailijat voisivat tarkistaa helposti lomakohteessa voimassa olevat turvatoimet viruksen leviämisen hallitsemiseksi.

Komission mukaan kartassa voisi näkyä jopa hotelli- ja ravintolakohtaisesti se, mitä vaikkapa kasvomaskin käytöstä suositellaan.

Komissio on myös laatinut pitkän liudan ohjeita, joilla turvallinen matkustaminen voitaisiin muutenkin turvata. Ylimääräisiä kontakteja kehotetaan välttämään lomallakin ja fyysisestä etäisyydestä olisi pidettävä huolta.

Komissio suosittelee esimerkiksi kaikkien matka- ja pääsylippujen ostamista etukäteen verkosta. Kulkuvälineissä kehotetaan käyttämään kasvomaskeja, jos riittävää etäisyyttä muihin ihmisiin ei pystytä pitämään.

Komissio ehdottaa myös, että kulkuvälineissä ei myytäisi juomaa tai ruokaa, jotta kontaktien määrää pystyttäisiin vähentämään. Tarjolla olisi hyvä olla myös käsidesiä.

Suositus kupongeille

Kesälomamatkailun sallimiselle on taloudellisia paineita, sillä turismiin liittyvät elinkeinot muodostavat kymmenen prosenttia koko EU:n bruttokansantuotteesta. Useilla alueilla turismi on merkittävä työllistäjä.

Komission mukaan suurin osa EU-kansalaisista lomailee Euroopassa. Vuosittain 267 miljoonaa EU-kansalaista tekee ainakin yhden vapaa-ajanmatkan. Heistä 78 prosentilla lomakohde on kotimaassa tai toisessa EU-maassa.

Koronavirus on käytännössä pysäyttänyt kokonaan vapaa-ajan matkailun Euroopassa. Suurin osa lennoista on peruttu, mikä on johtanut monen matkustajan kohdalla epäselvään tilanteeseen siitä, milloin ja missä muodossa korvauksen peruuntuneesta matkasta saa.

EU:n kuluttajansuoja-asetuksen mukaan lentomatkustajilla on oikeus saada rahansa takaisin matkan peruuntuessa. Koronaviruskriisin koettelemille lentoyhtiöille ja matkanjärjestäjille kupongin tarjoaminen olisi helpompi vaihtoehto kuin rahojen suora takaisinmaksu.

Suosituksissaan komissio pyrkii tekemään kupongeista houkuttelevamman vaihtoehdon kuluttajille. Komissio ei esitä asetukseen muutosta, mutta ehdottaa, että peruutuksia voisi korvata vapaaehtoisilla kupongeilla.

Komissio korostaa vapaaehtoisuutta: matkustajaa ei saisi jatkossakaan pakottaa ottamaan vastaan kuponkia.