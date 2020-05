EU-komissio ehdottaa lomamatkailun avaamista samassa epidemiatilanteessa olevien maiden välille – virtuaalinen kartta kertoisi lomakohteen turvallisuudesta

Kesälomamatkailun onnistuminen Euroopassa riippuu siitä, mitä jäsenmaat keskenään sopivat matkustusrajoitusten purkamisesta.

EU-komissio on julkistanut ehdotuksensa siitä, että samassa koronavirusepidemian tilanteessa olevat jäsenmaat voisivat sallia asukkailleen vapaa-ajanmatkustamisen maasta toiseen.

Näin EU:n sisälle saattaisi syntyä niin sanottuja turismikuplia tai -käytäviä. Ajatusleikkinä esimerkiksi Tanskasta voisi matkustaa Kreikkaan, mutta Ruotsista välttämättä ei.

Komission ehdotukset ovat vain suosituksia, joten varsinaiset päätökset jäävät jäsenmaiden tehtäväksi. Komissio korostaa epidemiatilanteen arvioinnin tärkeyttä.

Komission virkamieslähde kertoo, että suosituksissa ei myöskään aseteta eri liikennemuotoja paremmuusjärjestykseen. Rajojen ylittämisen pitäisi sujua riippumatta siitä, liikkuvatko lomailijat esimerkiksi autolla, junalla, laivalla tai lentokoneella.

Komissio korostaa sitä, että matkustusrajoitusten purkamisessa on huolehdittava tasapuolisuudesta. Vapaa-ajan matkustamisen salliminen koskisi kaikkia maan asukkaita, ei pelkästään niitä, joilla on maan kansalaisuus.

Turvallisen matkailun takaamiseksi komissio kaavailee myös virtuaalista karttaa, josta matkailijat voisivat tarkistaa helposti lomakohteessa voimassa olevat turvatoimet viruksen leviämisen hallitsemiseksi.

Komission mukaan kartassa voisi näkyä jopa hotelli- ja ravintolakohtaisesti se, mitä vaikkapa kasvomaskin käytön suhteen suositellaan.

Suositus kupongeille

Koronavirus on käytännössä katsoen pysäyttänyt kokonaan vapaa-ajan matkailun Euroopassa. Suurin osa lennoista on peruttu, mikä on johtanut monen matkustajan kohdalla epäselvään tilanteeseen siitä, milloin ja missä muodossa korvauksen peruuntuneesta matkasta saa.

EU:n kuluttajansuoja-asetuksen mukaan lentomatkustajilla on oikeus saada rahansa takaisin matkan peruuntuessa. Koronaviruskriisin koettelemille lentoyhtiöille ja matkanjärjestäjille kupongin tarjoaminen olisi helpompi vaihtoehto kuin rahojen suora takaisinmaksu.

Suosituksissaan komissio pyrkii tekemään kupongeista houkuttelevamman vaihtoehdon kuluttajille. Komissio ei esitä asetukseen muutosta, mutta ehdottaa, että peruutuksia voisi korvata vapaaehtoisilla kupongeilla.

Komissio korostaa vapaaehtoisuutta: matkustajaa ei saisi jatkossakaan pakottaa ottamaan kuponkia vastaan.