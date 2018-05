EU-maat etsivät keinoja suojautua USA:n Iran-pakotteilta

EU-maiden odotetaan tänään vakuuttavan, että ne pysyvät Iranin ydinsopimuksen takana, vaikka Yhdysvallat vetäytyykin sopimuksesta.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aiheuttamat huolet vievät tänään illalla päähuomion, kun 28 EU-maan johtajat tapaavat Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa. Kaupungissa järjestetään huomenna EU:n ja kuuden Länsi-Balkanin maan välinen huippukokous.

EU-maat pohtivat illalla keinoja, joilla ne suojaisivat omia taloudellisia intressejään, jos Yhdysvaltojen sanktiot heijastuvat niihin. Yhdysvallat on kertonut jättävänsä Iranin ydinsopimuksen ja asettavansa jälleen pakotteita.

Pakotteiden on pelätty heijastuvan myös eurooppalaisiin yrityksiin, jotka jatkavat liiketoimia Iranin kanssa.

EU-lähteen mukaan välitöntä painetta päätöksille ei ole, koska Iran-pakotteet olisivat tulossa voimaan vasta siirtymäajan jälkeen.

– Yksi asia on aivan selvä: EU on päättäväinen sen suhteen, että sopimus täytyy säilyttää, EU:n korkea edustaja Federica Mogherini sanoi eilen.

EU:n ulkoministeri tapasi Brysselissä Iranin ulkoministerin Javad Zarifin sekä Britannian, Ranskan ja Saksan ulkoministerit.

Toinen häämöttävä ongelma ovat Yhdysvaltojen teräksen ja alumiinin tuontitullit, jotka ovat tulossa voimaan kesäkuun alusta, kun EU:lle myönnetty väliaikainen vapautus päättyy. EU-maiden odotetaan harkitsevan illalla vastaustaan Trumpille.

Israelin suhteeton voimankäyttö palestiinalaisia mielenosoittajia kohtaan saattaa sekin nousta esiin. Yhdysvaltain lähetystön avaaminen Jerusalemissa on nostattanut mielenosoituksia, joita Israel on yrittänyt tukahduttaa voimalla. Kymmeniä palestiinalaisia on kuollut ja yli 2 400:n kerrotaan loukkaantuneen.

"Suomelta kiinnostavia ajatuksia"

Saksan ja Ranskan vauhtikaksikosta saadaan tänään esimakua, kun maat esittelevät muille jäsenmaille ehdotustaan uraauurtavien innovaatioiden edistämisestä.

Puisevalta kuulostava otsikko on tärkeä, koska EU:n on pidettävä huoli siitä, että se pysyy tutkimuksessa ja tuotekehityksessä muun maailman, varsinkin Kiinan mukana. Saksa ja Ranska ovat esitelleet muille jäsenmaille pohjapaperin, mutta EU-lähteen mukaan kiinnostavia ajatuksia on kuultu myös Suomelta.

EU-maat harkitsevat kunnollisen Euroopan innovaationeuvoston perustamista, joka nostaisi uraauurtavia yrityksiä. STT:n tietojen mukaan Suomi on kertonut ainakin alustavasti kannattavansa ajatusta.