EU tukee koululaisten hedelmien ja kasvisten syöntiä – tukea ei vaan Suomessa osata hyödyntää

Kello on 10.30 tiistaina, kun Puijonsarven koulun 5B-luokan oppilaat syövät koulun ruokalassa kanakeittoa, tomaattia, salaattia, näkkäriä ja omenanpuolikkaita. Osalla on lasissa maitoa, osalla vettä.

Nooa Kuikka, Petrus Juvonen, Nikolas Heikkinen, Onni Helppi ja Arttu Tolkki tykkäävät omenoista. Heikkinen toivoisi mansikoita, ja Juvosen mielestä hedelmiä voisi olla useamminkin tarjolla.

Maanantaisin kuopiolaiskoulun viitosluokkalaisilla on ollut oppitunteja iltapäiväkolmeen saakka, jolloin moni heistä on varautunut koulupäivään välipalan kera. Eveliina Parviainen, Silja Huttunen, Katri Leppänen, Daria Fedoseeva, Kukka-Maaria Kemppainen ja Alma Nucci kertovat, että kotoa mukaan otettu välipala koostuu usein jostakin hedelmästä ja välipalapatukasta.

– Koulussa ruuallakin kasviksia ja hedelmiä on ollut useammin kuin aiemmin, Nucci toteaa.

– Joo, usein keiton kanssa niitä on, kuten nyt tomaattia, salaattia ja omenaa, Kemppainen täydentää.

Omenoiden lisäksi tyttöjen toivelistalle kasvisten suhteen kuuluvat päärynät, mandariinit, appelsiinit, marjat ja vesimelonit.

Kouluhedelmätuea ei hyödynnetä

Lähes 90 prosenttia Euroopan unionin rahoittamasta kouluhedelmätuesta jäi Suomessa käyttämättä lukuvuonna 2017–2018. Koulumaitotuenkin määrärahasta hyödynnettiin vain runsaat puolet.

Suomalaiskouluille on voitu hakea kouluhedelmätukea elokuusta 2017 alkaen, koulumaitotukea jo vuodesta 1995 lähtien.

– Karkeasti ottaen tukirahaa on noin 3,8 miljoonaa euroa maitoon ja 1,6 miljoonaa hedelmiin, ylitarkastaja Jenni Anttila Ruokavirastosta sanoo.

Lukuvuonna 2017–2018 näistä rahoista käytettiin Suomessa noin 2 190 000 euroa maitoon ja vain noin 218 000 euroa kasviksiin ja hedelmiin.

EU-rahat pyörivät lukuvuosittain elokuusta heinäkuuhun, joten tämän lukuvuoden tietoja käytetyistä tuista ei vielä ole. Anttila kuitenkin arvioi, että tänä lukuvuonna tukia olisi haettu edellisvuotta enemmän.

Molempien tukien tarkoituksena on, että maitoa ja kasviksia olisi tarjolla koululaisille sellaisinaan. Niitä ei tule käyttää kouluruuan valmistukseen eikä niihin saa lisätä sokeria, rasvaa tai suolaa.

"Viestinnässä on ollut puutteita"

Kouluhedelmätuki otettiin EU:ssa käyttöön vuonna 2009, joten Suomi tuli mukaan jälkijunassa.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen pitää yhtenä syynä kouluhedelmätuen käytön vähyydelle sitä, ettei tuen olemassaolosta juuri tiedetä.

– Viestinnässä on ollut puutteita.

Jalkanen harmittelee myös kouluhedelmätuen nimeä, sillä Suomessa hedelmiä tuotetaan varsin vähän omenaa lukuun ottamatta.

– Nimen pitäisi mieluummin olla koulukasvistuki.

Kauppapuutarhaliitto on koristekasveja ja vihanneksia viljelevien kasvihuoneyritysten valtakunnallinen yrittäjäjärjestö.

Takaisinperintä vaikeaa

Kouluhedelmätuki oli kokonaan uusi järjestelmä syksyllä 2017, joten maa- ja metsätalousministeriössä ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, minkä verran kunnat ja muut tahot tukea hakevat. Näin ministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm perustelee sitä, miksi niin suuri osuus tuista on jäänyt käyttämättä.

– Meidän täytyy olla varovaisia, ettei EU:n rahamäärää ylitetä, sillä takaisinperintä olisi hallinnollisesti äärimmäisen vaikeaa.

Aiemmin EU:n piikki oli niin sanotusti auki eli koulumaitotukea maksettiin sen verran kuin sitä haettiin.

Sandholm kertoo, että hienosäätöä tehdään koko ajan, jotta EU-tuki pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

– Esimerkiksi ajanjaksoa, jolloin tukea voi hakea, on pidennetty.

Syksyllä enemmän tukea, kun kotimaisia tuotteita enemmän tarjolla?

Lukuvuonna 2019–2020 tuettavia kasviksia olisivat valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan herne, kurkku, lanttu, porkkana, tomaatti, herukat, mansikka, mustikka, puolukka ja omena syksyllä sekä appelsiini, banaani, klementiini ja mandariini keväällä.

Kauppapuutarhaliiton Jalkanen on pohtinut, voisiko kouluhedelmätuesta 90 prosenttia suunnata syksylle ja kymmenen prosenttia keväälle. Näin kotimaisia tuotteita voisi tukea enemmän.

Kauppapuutarhaliitto on esittänyt, että kouluhedelmätukea olisi tarjolla ensimmäisille aktiivisille.

– Jos kaikille koululaisille pitäisi jakaa sama määrä (kasviksia), niin se johtaisi muutamien grammojen jakamiseen yksi tai kaksi kertaa lukuvuodessa.

"Historiallinen käyttö" selittää maidon osuutta

Euroopan unionin koulumaito- ja kouluhedelmäohjelman budjetti on tällä hetkellä 250 miljoonaa euroa per kouluvuosi. Hedelmien ja vihannesten osuus tästä on 150 miljoonaa euroa ja maidon 100 miljoonaa. Suomessa maito saa tukea kuitenkin kaksi kertaa enemmän kuin kasvikset – miten se on mahdollista?

Hedelmätuen osuus lasketaan Ruokaviraston Jenni Anttilan mukaan sen perusteella, paljonko 6–10-vuotiaita lapsia on suhteessa väestöön.

– Maidossa on otettu huomioon myös historiallinen käyttö. Suomessa osuus olisi pienempi sen takia, että lapsia ei ole niin paljon suhteessa väestöön. Koska Suomessa kuitenkin on ilmainen kouluruokailu, niin perinteisesti koulumaitotukea on haettu ja maksettu paljon suhteessa joihinkin toisiin maihin. Sen vuoksi summa on suhteessa hieman suurempi, hän selventää.

"Ihan keulilla oleva juttu"

EU:n komissio varmistaa määrärahat joka vuosi. Useissa EU-seminaareissa istunut Kauppapuutarhaliiton Jyrki Jalkanen uskoo, etteivät koulujakelutuet vähene EU:ssa, päinvastoin.

– Tämä on ihan keulilla oleva juttu EU:ssa, hän toteaa terveyden edistämiseen viitaten.

Koulumaitotuki on tarkoitettu päivähoidossa, perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa oleville lapsille ja nuorille, kouluhedelmätuki peruskoululaisille.

Hankala hakea

Kuopion kouluissa EU:n kouluhedelmätukea ei ole käytössä, sillä hakuaikoja on pidetty jäykkinä ja euroissa saatuja hyötyjä marginaalisina suhteessa raportointivelvoitteeseen.

Päijät-Hämeessä tukien hakeminen jäi siihen, ettei kouluruuan valmistava Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy ollut oikeutettu sitä hakemaan.

Ruokaviraston ylitarkastajan Jenni Anttilan mukaan tukea voi hakea se taho, joka omistaa koulut ja/tai päiväkodit, tai hakijaksi voi valtuuttaa esimerkiksi meijerin.

– Käytännössähän nämä omistavat tahot tekevät yhteistyötä kuntayhtymän tai yksityisen yrityksen omistaman ateriapalvelun kanssa. Ateriapalveluyritys voi tuottaa tiedon tai jopa toimia omistajatahon puolesta tuen hakijana. Virallisesti tuki menee kuitenkin päiväkodin tai koulun omistajan tilille.