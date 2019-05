EU-tuomioistuin hylkäsi ilmastokanteen – tunnusti kuitenkin vaikutuksen ihmisiin

EU-tuomioistuin on hylännyt kymmenen perheen kanteen, jonka mukaan EU:n 40 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030 on riittämätön, kertoo kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö Fingo.

Fingon mukaan oikeus katsoi, ettei perheillä ole oikeutta haastaa EU:n ilmastotavoitetta. EU-tuomioistuin tunnusti kuitenkin, että ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin kaikkiin eurooppalaisiin.

Tuomioistuin perusteli päätöstään sillä, etteivät kantajat kärsi riittävästi ja suorasti EU:n ilmastotoimista.

– Päätös siitä, että kansalaiset eivät pääse käymään oikeutta, on pettymys muttei yllätys. Kyseistä kriteeriä on käytetty aiemminkin kansalaiskanteiden rajoittamiseen, sanoo kansalaisjärjestöjen verkoston CAN Europen johtaja Wendel Trio tiedotteessa.