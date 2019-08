EU tyrmää suomalaiset kevytautot – komission kirje lipsahti julkisuuteen

Euroopan unioni tyrmää Suomen suunnittelemat kevytautot. Komissio on huolissaan kevytautojen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen, ilmenee julkisuuteen lipsahtaneesta komission kirjeestä ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr.).

Kevytautot ovat tavallisia henkilöautoja, joiden nopeus on rajoitettu korkeintaan 60 kilometriin tunnissa. Ne olisi suunnattu 15–17-vuotiaille nuorille, joilla ei ole vielä henkilöauton ajokorttia. Niiden on ajateltu korvaavan rakenteeltaan heppoiset mopoautot, joiden enimmäisnopeus on 45 kilometriä tunnissa.

Kevytautot luokiteltaisiin samaan ajoneuvoluokkaan kuin traktorit. EU:n mukaan kevytautot eivät täytä traktorikortin vaatimuksia, koska ne on tarkoitettu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen. Toisaalta ne eivät myöskään vastaa mopoautoja koskevia vaatimuksia.

"Voivat merkittävästi heikentää tieturvallisuutta"

Komissio on huolissaan siitä, että kevytautoja ajavat 15-vuotiaat nuoret voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille, kuten pienille lapsille, jalankulkijoille, pyöräilijöille ja eläimille.

– Kevytautojen massa on huomattava, jopa puolitoista tonnia. Niissä on tehokas moottori, niissä voi olla viisi matkustajaa, kuljettaja mukaan luettuna, ja niillä saisi jopa vetää peräkärryä. Kaikki nämä seikat yhdessä voivat merkittävästi heikentää tieturvallisuutta, vaikka kevytautojen nopeus rajoitetaan 60 kilometriin tunnissa, komissio varoittaa kirjeessään.

Komission mukaan lisähuolta aiheuttaa se, että kevytautojen nopeuden rajoittaminen toteutetaan luvattomalle käsittelylle alttiilla elektronisella laitteella eikä merkittävillä mekaanisilla muunnoksilla, joita on vaikeaa poistaa.

Ei saa julkaista suurelle yleisölle

Komission kirje on varustettu merkinnällä "limited" eli rajoitettu. Sen vuoksi asiakirja voidaan julkaista vain Euroopan komission henkilöstöä ja sellaisia jäsenvaltioita varten, joilla on todistettu tarve kyseiselle tiedolle. Sitä ei saa julkaista suurelle yleisölle.

Kirjeen julkaiseminen on asiaa koskevan direktiivin mukaan turvallisuusrikkomus, joka voi johtaa kurinpito- tai oikeustoimeen.

Kirjeestä kertoi Suomessa ensimmäisenä Aamulehti.