EU-vaaleissa vastavoimat ruokkivat toisiaan ja nostivat äänestysintoa, arvioi tutkimusjohtaja

Vahva kahtiajako EU-myönteisten ja EU-skeptisten voimien välillä on vaalituloksen perusteella vakiintunut keskeiseksi jakolinjaksi Euroopan parlamentissa. Näin arvioi Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.

Aunesluoman mukaan vastavoimat ruokkivat EU-vaaleissa toisiaan ja aktivoivat äänestäjiä. Voittajiksi selviytyivät ne, jotka tarjosivat selkeitä näkemyksiä keskeisistä teemoista kuten maahanmuutosta ja ilmastonmuutoksesta.

Vaalien äänestysaktiivisuus nousi Britannia pois luettuna 51 prosenttiin, mikä on EU-parlamentin mukaan korkein tulos 20 vuoteen. Aunesluoman mukaan äänestäjiä aktivoi osaltaan myös se, että monissa maissa poliittinen järjestelmä on käymistilassa ja valtaa on jaossa uudelleen.