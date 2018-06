EU "varautuu pahimpaan" kauppasuhteissa Yhdysvaltain kanssa

Kauppasodan kärjistyminen EU:n ja Yhdysvaltain välillä herätti EU-huippukokouksessa huolta, vaikka päähuomion veikin sisäinen eripura maahanmuuttopolitiikasta.

Huippukokousta johtavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan EU-johtajien on varauduttava "pahimpiin mahdollisiin skenaarioihin" transatlanttisissa suhteissa.

– Tusk varoitteli pysyvistä muutoksista. Kyllä minustakin meidän pitää pystyä varautumaan pidempiaikaiseen tilanteeseen, jossa monenkeskinen sääntöpohjainen kauppa ei ole Yhdysvaltain ykkösprioriteetti, sanoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) torstai-iltana Brysselissä.

Sipilän mukaan EU-johtajat antoivat kokouksessa vahvan tukensa sääntöpohjaiselle kaupalle, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on omavaltaisilla tullipäätöksillään romuttanut.

EU on reagoinut Yhdysvaltain terästulleihin asettamalla omia kaupan esteitä ikonisille amerikkalaistuotteille kuten Leviksen farkuille ja Harley Davidsonin moottoripyörille.

Saksan liittokansleri Angela Merkel puolusti EU:n vastatoimia Brysselissä, mutta korosti, että EU:n on pyrittävä ehkäisemään vastatoimien kierrettä. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat olleet jäissä Trumpin asettamien terästullien jälkeen.

EU on seurannut huolestuneena Trumpin uhkauksia uusista tullikorotuksista, jotka kohdistuisivat Euroopasta tuotaviin autoihin. EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on korostanut, että EU ei neuvottele painostuksen alla ja autotulleista on sovittava osana laajempia kauppaneuvotteluja.

Malmströmin mielestä EU ja Yhdysvallat eivät vielä ole kauppasodassa, mutta siihen suuntaan ollaan menossa.

– Olemme erittäin huolestuneita siitä, mitä nyt on meneillään, hän sanoi huippukokouksen alla.

Makedonia kiitteli lupausta jäsenyysneuvotteluista

saattavat alkaa Suomen puheenjohtajuuskaudella

Brysselissä alkaneessa EU-huippukokouksessa keskustellaan tänään maahanmuuton lisäksi myös unionin laajentumisesta Länsi-Balkanille.

Etenkin Ranska ja Hollanti ovat ajaneet tiukkaa linjaa, eikä uusia jäsenyysneuvotteluja ole heti alkamassa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kuitenkin odottaa EU-johtajien vahvistavan aiemmin tällä viikolla tehdyn päätöksen avata jäsenneuvottelut Makedonian kanssa vuoden päästä kesäkuussa. Sitä ennen Makedonian on jatkettava uudistuksiaan korruption kitkemiseksi ja hyvän hallinnon edistämiseksi.

Makedonian pääministeri Zoran Zaev kiitteli Brysselissä EU-maiden antamaa lupausta.

Makedonian jäsenyysneuvottelut voivat käynnistyä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella, joka alkaa ensi vuoden heinäkuussa. Makedonian jäsenyyden tieltä poistui äskettäin iso este, kun maa pääsi sopuun nimestään Kreikan kanssa. Makedonian viralliseksi nimeksi on tulossa Pohjois-Makedonia.

Kreikka on tähän asti vastustanut Makedonian EU-jäsenyyttä. Naapurukset ovat kiistelleet vuosikausia siitä, voiko Makedonia käyttää nimeä, joka Kreikan mielestä viittaa sen pohjoiseen maakuntaan. Makedonian uusi nimi pitää vielä hyväksyä kansanäänestyksessä.