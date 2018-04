EU:n brexit-pääneuvottelija sai tietoa lentoliikenteen merkityksestä Suomelle

Suomessa vierailevalla EU:n brexit-pääneuvottelijalla Michel Barnierilla oli tuomisinaan tuttu viesti: mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Vaikka Britannian EU-eroa koskevasta tekstistä suuri osa on jo saanut vihreän värin yhteisymmärryksen merkiksi, ensi syksyyn mennessä olisi selätettävä ongelmista vaikein eli kysymys Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisestä rajasta.

Osapuolet ovat toistaiseksi yhtä mieltä vain siitä, ettei Irlannin saarelle saa muodostua uutta "kovaa rajaa" tarkastuksineen. Tämän välttämiseksi EU on lyönyt pöytään "backstop-ehdotuksen", jonka voisi suomentaa perälaudaksi. Sen mukaan Pohjois-Irlanti jäisi brexitin jälkeenkin osaksi EU:n tulliliitoa. Tämä on ollut brittihallitukselle vaikea pala sulattaa.

– Jos Britannia esittää tulevien päivien tai viikkojen aikana muita ratkaisuehdotuksia, olemme valmiita niihin tutustumaan ja työskentelemään heidän kanssaan, Barnier sanoi tiedotustilaisuudessa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa Helsingissä.

Barnier korosti EU:n haluavan vaalia sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä. Yleisesti ottaen EU haluaa uudesta suhteesta Britannian kanssa mahdollisimman tiiviin, mutta jos Britannia rajaa uusia alueita neuvottelujen ulkopuolelle, myös EU:n kunnianhimoinen lähtökohta neuvotteluille voi muuttua, Barnier vihjasi.

Vierailu lentokentälle ja Finnairiin

Eräs EU:n yhteistyön piiriin haluamista aloista on lentoliikenne, jota erityisesti Suomi on pitänyt esillä. Syöttöliikenne Britanniasta Helsingin kautta Aasiaan on tärkeää Finnairille, samoin lennot Britannian kautta Yhdysvaltoihin.

Barnier saanee vierailultaan hyvän tuntuman suomalaisten näkemyksistä. Johtavien poliitikkojen tapaamisten ohella hän kertoi vierailevansa vielä perjantaina niin Finnairissa kuin Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Torstaina Barnier tapasi Sipilän lisäksi muun muassa presidentti Sauli Niinistön, suomalaisen liike-elämän ja työmarkkinajärjestöjen edustajia sekä vieraili eduskunnassa. Barnierin mukaan säännöllinen yhteydenpito kansallisten parlamenttien kanssa on tärkeää, koska Britannian ja EU:n lopullinen uusi suhde täytyy vahvistaa kaikissa jäljelle jäävissä 27 jäsenmaassa.

– Siksi tämä (neuvottelu)prosessi ei voi olla salainen vaan sen täytyy olla läpinäkyvä ja sitä se on ollut alusta saakka, Barnier korosti.

Turvallisuusasioista pitkälti sovittu

Sipilän mukaan Suomelle tärkeintä brexit-neuvotteluissa on EU:n pysyminen yhtenäisenä sekä vapaakaupasta ja turvallisuusasioista sopiminen. Ainakin viimeksi mainitun osalta on syytä olla toiveikas.

– Hänen (Barnierin) mukaansa siellä on edetty hyvin ja voitaisiin itse asiassa jo sopiakin, Sipilä kertoi.

Nato-jäsen Britannia on Euroopan johtava sotilasmahti, jonka kanssa muun muassa Suomi on solminut puitesopimuksen kahdenvälisestä puolustusyhteistyöstä.

EU:n huippukokous hyväksyi äskettäin suuntaviivat, joiden pohjalta Britannian tulevasta EU-suhteesta aletaan pian neuvotella. Britannia ja EU ovat sopineet siirtymäajasta, jonka aikana Britannia säilyttää EU-jäsenyyden hyödyt, mutta ei enää osallistu EU:n päätöksentekoon.

Britannian EU-eron on määrä astua voimaan vajaan vuoden päästä, mutta siirtymäaika päätyy vasta vuoden 2020 lopussa.