EU:n ulkoministerit ottavat tänään kantaa Turkin hyökkäykseen Syyriassa

EU-maiden ulkoministerit käsittelevät tänään jännittynyttä suhdetta Turkkiin. EU on tuominnut Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyriaan, ja ulkoministerien odotetaan arvioivan tilannetta ja mahdollisia seuraamuksia tänään Luxemburgissa.

Kestävää ratkaisua ei EU:n mukaan saavuteta sotilaallisesti, vaan hyökkäys aiheuttaa sen mukaan epävakautta koko alueelle ja kärsimystä siviileille. Turkki hyökkäsi Syyrian pohjoisosiin viime viikolla tarkoituksenaan ilmeisesti luoda kurdialueelle suojavyöhyke.

EU-johtajat käsittelevät tilannetta myös torstaina alkavassa huippukokouksessa.

Suomesta ulkoministerien kokouksessa on paikalla Pekka Haavisto (vihr.).

Turkin ja EU:n välejä kiristää myös maan laiton koeporaustoiminta itäisellä Välimerellä. Kypros on vaatinut EU:ta reagoimaan vahvemmin sen lähistöllä tapahtuvaan toimintaan.

EU:ssa on valmisteltu Turkille pakotteita jo aiemmin sovittujen toimien lisäksi. EU on muun muassa leikannut Turkille suuntaamaansa rahoitusta.

Erdogan uhannut avata rajan

Kaiken rinnalle nousee lisäksi keskusteluun maahanmuutto. Turkki on ollut EU:lle tärkeä kumppani maahanmuuton hallinnassa, koska se on taloudellista tukea vastaan huolehtinut Syyriasta tulleista pakolaisista vuonna 2016 tehdyllä sopimuksella.

Turkissa on noin neljä miljoonaa siirtolaista ja pakolaista, joista noin 3,6 miljoonaa on syyrialaisia. EU:n lupaamasta kuudesta miljardista eurosta noin 97 prosenttia on EU-lähteen mukaan jo ohjattu maahan turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.

EU pitää täysin hyväksymättömänä, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut avata maan rajan pakolaisille, jos EU arvostelee sen hyökkäystä Syyriaan ja kutsuu sitä maahan tunkeutumiseksi.

Turvapaikanhakijoita on tullut tänä vuonna Kreikan saarille viime vuosia enemmän. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan tulijoita mereltä on ollut yli 38 000, mikä on joitain tuhansia enemmän kuin koko viime vuonna.