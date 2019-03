Eduskunnan istuntokausi päättyy tänään – moni kansanedustaja poistuu istuntosalista viimeisen kerran

Tänään on eduskunnan istuntokauden viimeinen päivä. Täysistunnossa on määrä tehdä päätöksiä asedirektiivin täytäntöönpanosta sekä vieraslajeihin kuuluvien eläinten pyytämisestä ja tappamisesta. Jälkimmäisen esityksen tiimoilta istuntosalissa on käyty kiihkeääkin keskustelua muun muassa rämemajavasta, piisamista ja kultasakaalista.

Asia puhutti myös maanantaina, jolloin keskusteluun oli viimeinen mahdollisuus.

– On tärkeää, että meillä on tehokkaammat keinot puuttua vieraslajien leviämiseen. Ne aiheuttavat tällä hetkellä isoja ongelmia esimerkiksi linnustolle ja monille Suomen luontoon oikeasti kuuluville eläimille, ja on hyvä, että metsästäjät voivat tätä tehtävää tehokkaammin hoitaa, sanoi kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ja ilmoitti puheenvuoronsa vaalikauden viimeisekseen.

Monessa ryhmässä tehdään tilaa uusille kyvyille

Istuntokauden päättyminen tarkoittaa viimeistä täysistuntoa monelle kansanedustajalle. Eduskunnan ovat jättämässä muun muassa keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Seppo Kääriäinen, entinen puhemies Maria Lohela (sin.) ja entinen ministeri Lauri Ihalainen (sd.).

Keskustasta hyvästit jättävät Kääriäisen lisäksi muun muassa Niilo Keränen, Tapani Tölli ja Sirkka-Liisa Anttila. Anttilan yli 35-vuotinen poliitikonura sisältää reilun parin vuoden käynnin Euroopan parlamentissa, mutta muuten hän on ollut koko ajan kansanedustaja. Anttila toimi maa- ja metsätalousministerinä vuosina 2007–2011.

Sinisistä Lohelan lisäksi muun muassa Lea Mäkipää ja Pentti Oinonen ovat ilmoittaneet, etteivät hae seuraavalle kaudelle.

SDP:stä eduskunnan ovat jättämässä lisäksi Riitta Myller ja Maria Tolppanen, kokoomuksesta ainakin Pertti Salolainen ja Lenita Toivakka sekä RKP:stä Mats Nylund ja Stefan Wallin. Vasemmistoliiton riveissä uusille kyvyille tilaa tekee Kari Uotila.